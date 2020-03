Shock After Infant Murdered by Mother Discovered in Trash

Une affaire d’enlèvement a été accueillie avec révulsion et choc après qu’un bébé d’un an a été retrouvé mort dans une poubelle, sa mère avouant plus tard le meurtre.

La petite Vanille, âgée d’un an, a été retrouvée morte dans la ville d’Angers après le déclenchement d’une alerte d’enlèvement la veille. Le corps du bébé a été découvert dans une poubelle à côté de son domicile, selon le procureur Eric Bouillard.

La mère de l’enfant, Nathalie Stephan, avait été arrêtée avant la découverte de l’enfant, car elle était soupçonnée d’enlèvement. Lorsqu’elle a par la suite avoué avoir étranglé ou étouffé l’enfant après des heures de déni, elle a conduit la police à la poubelle dans laquelle elle avait jeté le corps de sa fille.

Selon le procureur d’Angers, Stephan souffre de graves troubles psychologiques et a été impliqué dans un épisode suicidaire plusieurs mois avant le meurtre, rapporte Le Parisien.

Stephan avait séjourné dans une maison pour femmes enceintes et mères célibataires pendant une bonne partie de l’année et avait été autorisée à voir sa fille, qui avait été emmenée par l’État à la naissance et placée dans une famille d’accueil.

Le procureur Bouillard a déclaré que Stephan pourrait soit être mise en détention ou hospitalisée à la suite de son procès.

Le cas français présente une certaine similitude avec le meurtre d’une fille de sept ans en Autriche en 2018 par un adolescent migrant tchétchène. Il avait attiré la jeune fille chez lui et l’avait poignardée à mort avant de mettre son corps dans une poubelle, où elle a été retrouvée plus tard.

Les Tchétchènes ont affirmé que la motivation du meurtre était le fait qu’il avait eu une «mauvaise journée» à l’époque.

La France a connu une recrudescence des délits violents, notamment des meurtres et tentatives de meurtre qui ont augmenté de 79% au cours des dix dernières années.

