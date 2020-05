“Si je suis ici, c’est grâce à lui (Ayrton Senna) qui m’a sauvé la vie”: Erik Comas

Le pilote français a toujours été redevable à l’idole brésilienne qui l’a aidé, au péril de sa vie, après un accident lors des essais pour le GP de Belgique 1992.

Pilote, idole et héros …

Ayrton Senna Da Silva s’est toujours démarqué pour être un pilote préoccupé par la santé et le bien-être de ses coéquipiers en Formule 1; malgré des rivalités sur la piste, le Brésilien a mis de côté la compétitionet mettre son côté humain en premier quand il a réussi à sauver une vie.

C’était le mois d’août 1992, lorsque dans les pratiques libres du Grand Prix de Belgique, sur le circuit Spa Francochamps, le pilote français Erik comas a subi un accident qui l’a laissé inconscient et bloqué au milieu de la piste.

Devant un nuage de poussière et de fumée, Le pied de Comas continuait d’appuyer sur l’accélérateur et de pomper du carburant au système de sa voiture Ligier, sans aucun des auxiliaires n’a rien fait à ce sujet.

En voyant ce qui s’est passé, Senna a devancé sa McLaren y risquer sa vie, il a couru à l’endroit où le Français était et au risque d’une explosion imminente, éteint le moteur de la voiture pour éviter toute étincelle qui a provoqué une tragédie.

De même, le Brésilien, qui était le seul pilote venu à la rescousse, a tenu la tête de son collègue de manière stable jusqu’à Les médecins sont arrivés et l’ont transféré à l’hôpital.

Temps plus tard, Comas a admis que les actions d’Ayrton lui avaient sauvé la viepuisque personne ne s’est arrêté pour l’aider et il l’a fait de façon altruiste, risquant son intégrité, avant les autres voitures qui arrivaient à grande vitesse.

#HappyBirthdaySenna, légende de la F1 toujours attachée à la sécurité.

Deux ans plus tard, après la Crash de séné au Grand Prix de Saint-Marin, le français est passé par la courbe Tamburello et a vu le scène de la mort de l’homme qui lui avait sauvé la vie, il lui était donc difficile de faire quoi que ce soit.

“J’étais paralysé. Parce que j’étais là, à côté de l’homme qui m’a sauvé la vie deux ans auparavant, et ne pas pouvoir faire quoi que ce soit pour lui était quelque chose qui me faisait terriblement mal, parce que j’étais trop tard. J’ai honte et je suis coupable de ne pas avoir payé ce qu’il a fait», A avoué le pilote français.

De la même manière, les Français ont supposé que, à la suite de ce qui s’était passé, ce n’était pas la même chose, il a donc dû annonce sa retraite de la catégorie haut de gamme du sport automobile, Il ne voulait plus conduire, malgré les multiples tentatives de son équipe pour le retenir.

«Il était impossible de continuer après tout ce que j’ai vu. Cela n’a pas donné. Je n’étais pas en forme pour courir après un week-end triste. C’était difficile de voir la personne qui m’a sauvé la vie passer, Je me sentais horrible, je ne voulais plus conduire. L’équipe m’a convaincu de rester jusqu’à la fin de la saison, mais je me suis retiré de la Formule 1 », a-t-il expliqué.

Temps plus tard, Comas en compagnie d’une compagnie d’assurance, ils ont réalisé une vidéo au profit du Fondation Ayrton Senna, dans lequel raconté ce qui est arrivé cet après-midi d’août et a reconnu que Les actions de São Paulo lui ont sauvé la vie.

“Je suis Érik Comas, ancien pilote de Formule 1, et Si je suis ici maintenant, c’est grâce à Ayrton Senna, qui m’a sauvé la vie. En 1992, lors des essais libres du GP de Belgique, j’ai subi un grave accident et j’ai perdu connaissance. Senna s’est arrêtée, a abandonné sa voiture, s’est précipitée vers moi et a coupé le moteur, évitant une explosion. Ayrton, encore une fois merci. Vous serez toujours avec nous ».

(Avec des informations de Notimex)