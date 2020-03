Six autres États membres de l’UE adhèrent au système de “ troc ” pour échapper aux sanctions américaines contre l’Iran

(.) – Paris, Londres et Berlin ont accueilli samedi six nouveaux pays européens dans le cadre du mécanisme de troc INSTEX, qui vise à contourner les sanctions américaines contre le commerce avec l’Iran en évitant l’utilisation du dollar.

«En tant qu’actionnaires fondateurs de l’Instrument de soutien aux échanges commerciaux (INSTEX), la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni saluent chaleureusement la décision prise par les gouvernements de la Belgique, du Danemark, de la Finlande, des Pays-Bas, de la Norvège et de la Suède, de rejoindre INSTEX en tant qu’actionnaires. », Ont déclaré les trois dans un communiqué conjoint.

L’INSTEX, basée à Paris, fonctionne comme une chambre de compensation permettant à l’Iran de continuer à vendre du pétrole et d’importer d’autres produits ou services en échange.

Le système n’a encore activé aucune transaction.

Washington en 2018 s’est retiré unilatéralement de l’accord international régissant le programme nucléaire iranien et a rétabli de lourdes sanctions contre Téhéran.

L’adhésion des six nouveaux membres “renforce encore INSTEX et démontre les efforts européens pour faciliter le commerce légitime entre l’Europe et l’Iran”, ont déclaré la France, l’Allemagne et la Grande-Bretagne.

Il représente «une expression claire de notre engagement continu envers le Plan d’action global commun» – l’accord nucléaire iranien de 2015 – a ajouté le trio.

Ils ont insisté sur le fait que l’Iran doit revenir au plein respect de ses engagements dans le cadre de l’accord «sans délai».

«Nous restons pleinement déterminés à poursuivre nos efforts en vue d’une résolution diplomatique dans le cadre du JCPoA.»

L’accord de 2015 a défini les conditions dans lesquelles l’Iran limiterait son programme nucléaire à un usage civil en échange de la levée des sanctions occidentales.

Depuis le retrait des États-Unis, l’Iran a reculé de quatre pas par rapport à l’accord.

La dernière en date a eu lieu le 4 novembre lorsque ses ingénieurs ont commencé à injecter de l’hexafluorure d’uranium dans des centrifugeuses d’enrichissement à naphtaline de l’usine souterraine de Fordow au sud de Téhéran.

