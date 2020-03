Son nom était Boris Vian – Carrousel des Arts

La France commémore ce prodigieux musicien qui était également écrivain, poète, chanteur et critique musical, à l’occasion du centenaire de sa naissance. La bande dessinée “Les sorcières”, inspirée du roman pour enfants de Roald Dahl, apparaît en librairie. Deux réalisatrices partagent avec nous leur perception de celles qui travaillent au cinéma. Et dans notre espace sur le cinéma français, “Une sirène à Paris” “, et” Radioactive “, sur la scientifique franco-polonaise Marie Curie.

Comme de nombreux artistes de génie, Boris Vian a quitté ce monde de façon inattendue et précoce. Cependant, 39 ans de vie ont suffi pour laisser un héritage aussi prolifique que diversifié. Il est surtout connu pour ses chansons, puisque Vian en aurait écrit au moins 500, auxquelles s’ajoutent une trentaine de poèmes également transformés en chansons par des musiciens ultérieurs.

L’un des plus connus est The Deserter, composé en 1954. Thème antimilitariste qui a suscité une grande controverse. La chanson est écrite sous la forme d’une lettre d’un homme à «M. le président», où il explique ses raisons pour ne pas aller à la guerre. À ce jour, cette chanson a été enregistrée plus de 250 fois en français et dans 20 autres langues.

Boris Vian a étudié l’ingénierie à l’école centrale, mais s’est tellement ennuyé qu’il a commencé à étudier la trompette et à fréquenter les nouveaux clubs de jazz qui pullulaient en France. Il est devenu un fervent défenseur de ce nouveau style des États-Unis. Musicien prodigieux, il a également inventé certains instruments comme le “pianocktel”, un piano qui pouvait préparer et distribuer des boissons.

Il fut également l’une des figures marquantes du Caveau des Lorientais et du Club Saint-Germain, deux clubs de jazz au cœur de Paris, devenus célèbres après la Seconde Guerre mondiale.

Boris Vian est également connu pour J’irai cracher sur vos tombes, un roman à partir duquel un film a été réalisé, et L’arrache-coeur. Mais son répertoire de chansons, plein de réalisme cynique, est ce qui a duré le plus 100 ans après sa naissance.

“Les sorcières” maintenant dans les bandes dessinées

Et si les sorcières existaient dans la vraie vie et détestaient les enfants au point de vouloir les exterminer toutes? C’est l’histoire que Roald Dahl nous raconte dans son livre The Witches. Un classique pour enfants qui a été porté au dessin animé par la française Penélope Bagieu. Cette caricaturiste s’est fait connaître pour avoir mis les histoires de nombreuses femmes courageuses et féministes de l’histoire dans des bandes dessinées. Penelope Bagieu revient désormais en librairie avec “Sacrées sorcières” (Gallimard), une histoire colorée inspirée de l’histoire de Roald Dahl, un livre qui a marqué l’enfance du dessinateur.

Pénélope Bagieu est l’auteur de “The Witches”. © DR

Cinéma femmes

Deux femmes de cinéma ont partagé leurs expériences avec notre station de radio. Il s’agit de l’Uruguayenne Leticia Jorge, réalisatrice de “Alelí”, son troisième long métrage qui pourrait être vu au Festival de Biarritz en première mondiale. Et de la costaricienne Sofía Quirós, réalisatrice de “Black Ash”, son premier long métrage qui a été présenté il y a quelques jours en France. Tous deux nous ont fait part de leur expérience en tant que réalisateurs dans des pays avec une petite production cinématographique.

Une sirène et un illustre scientifique dans les salles françaises

Un conte fantastique dans les salles françaises: “A Mermaid in Paris” est le dernier film de Mathias Malzieu qui raconte l’histoire de Gaspard, un garçon qui, après une rupture amoureuse, jure de ne plus jamais tomber amoureux. Jusqu’à ce qu’il rencontre une sirène émergeant des eaux de la Seine. Cette rencontre est un tsunami qui secoue leur vie: Gaspard, l’homme qui souffre d’avoir trop aimé et Lula, la sirène, qui ne connaît pas l’amour.

Paris est également le théâtre de “Radioactiva”, un long métrage d’époque sur la scientifique franco-polonaise Marie Curie. La première femme à remporter un prix Nobel a également fait l’objet de vives critiques de la part du monde scientifique, à une époque où les femmes étaient sous la tutelle de leur mari.

