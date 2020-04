Soyez payé 1 100 £ par mois pour gérer un bateau de luxe avec votre meilleur ami

Vous pourriez être sur un bateau comme celui-ci, flottant à travers Paris (Photo: .)

Vous en avez assez du quotidien et vous voulez vous éloigner de tout?

Comment se passe votre journée à bord d’un bateau de luxe?

Vous seriez payé 1 100 £, bénéficieriez de la nourriture et de l’hébergement gratuits et vous pourriez emmener votre meilleur ami avec vous.

Le travail vous oblige à flotter autour de la France, à travailler comme matelot de pont et hôtesse lorsqu’il y a des invités, à gérer des événements privés et des dîners, à fournir un service à table et à ranger ensuite.

Les jours où il n’y a pas d’invités, vous pouvez faire ce que vous voulez.

Le travail est pour deux personnes, vous devez donc amener un autre ami important ou meilleur car ils veulent «un couple fort qui a une expérience avérée de bien communiquer ensemble».

Chaque personne recevra 1 100 £ par mois avec l’hébergement et tous les repas fournis – en plus, vous pouvez obtenir des conseils de vos invités.

La publicité sur le site Web de Silver Swan Recruitment dit: «Nous avons une opportunité passionnante pour un couple établi de gérer une péniche de luxe alors qu’il navigue sur les magnifiques voies navigables de France.

«Le couple est nécessaire pendant l’été et travaillera comme hôtesse et matelot pour veiller à ce que les invités spéciaux de la péniche soient bien soignés.

Voyage



“Il s’agit d’un poste pour un couple enthousiaste qui a une excellente expérience de l’hospitalité, est organisé et prêt à voyager à travers les différentes voies navigables de France.”

Les responsabilités incluent la navigation sur les voies navigables de la France et l’utilisation de diverses cordes, nœuds et équipements radio et de navigation, bien qu’une formation sera fournie.

Les candidats idéaux seront confiants, enthousiastes avec une volonté d’apprendre et auront une expérience avérée de travailler ensemble.

Vous pouvez postuler en ligne, mais ils préviennent qu’ils attendent un volume élevé de candidats et disent que seuls les candidats présélectionnés recevront une réponse.

