Surmonte les 2,5 millions de cas et les 171 000 décès dans le monde

Les États-Unis dépassent 788 000 cas positifs après avoir enregistré plus de 25 000 infections en une seule journée.

Madrid / Europa Press. La nouvelle pandémie de coronavirus originaire de la ville chinoise de Wuhan a déjà dépassé 2,5 millions de cas et fait plus de 171 morts dans 185 pays du monde, les États-Unis dépassant 788 000 cas positifs après avoir enregistré plus de 25 000 infections en une seule journée.

Selon l’équilibre mondial de l’Université Johns Hopkins, la pandémie laisse 2 millions 501 mille 156 personnes infectées et 171 mille 810 morts. Le nombre total de personnes guéries s’élève à 659 732, l’Allemagne étant en tête de ce tableau avec 95 200 personnes récupérées, suivie par l’Espagne, avec 82 514 personnes sauvées.

Les États-Unis restent le pays le plus touché par le coronavirus originaire de la ville chinoise de Wuhan, avec 788 000 920 personnes infectées et 42 000 634 décès, après avoir ajouté 25 000 200 cas au cours des dernières 24 heures. Jusqu’à la date, Les États-Unis ont effectué 4,02 millions de tests pour détecter le coronavirus.

Espagne Il est toujours le deuxième pays le plus touché par la pandémie et le plus touché en Europe par le nombre d’infections, avec un total de 204 178 personnes infectées et 21 282 décès, suivi par Italie, qui compte moins de personnes infectées, 181 mille 228, mais plus de décès, 24 mille 114.

La France il reste dans la quatrième position mondiale, avec un total de 156 mille 495 cas et 20 mille 294 décès, au-dessus Allemagne, qui cumule 147 mille 593 infections et 4 mille 869 décès. Royaume-Uni Il reste le sixième pays le plus touché avec un total de 125 856 personnes infectées et 16 550 tuées par un coronavirus.

La Turquie a dépassé l’Iran et la Chine, pays d’origine de la pandémie, et a dépassé le seuil de 90 mille cas, avec un total de 90 mille 980 personnes infectées et 2 mille 140 morts, tandis que le géant asiatique en a 83 mille 853 positifs et 4 mille 636 décès dus à un coronavirus. L’Iran, pour sa part, a enregistré 84 000 802 infections et 5 000 297 décès dus au nouveau coronavirus, dépassant le géant asiatique.

La Russie, pour sa part, est le dixième pays le plus touché, avec 52 763 personnes infectées et 456 décès, contre 40 814 infections et 2 588 décès au Brésil. La Belgique a également dépassé 40 000 cas avec 40 000 956 infections et 5 998 décès.

Le Canada, avec 37 mille 933 cas et mille 753 décès, et les Pays-Bas, avec 34 mille 317 cas et 3 mille 929 décès, complètent la section des pays avec plus de 30 mille contagios.

La Suisse et le Portugal sont au-dessus de 20 000 cas, suivis par l’Inde, l’Irlande, l’Autriche, le Pérou, la Suède, Israël, le Japon, la Corée du Sud et le Chili, l’Arabie saoudite et l’Équateur, qui dépassent 10 000 positifs.

La Pologne, le Pakistan, la Roumanie et Singapour dépassent 9 000 cas et le Mexique 8 000. De leur côté, le Danemark, les Émirats arabes unis, l’Indonésie et la Norvège ont déjà plus de 7 000 positifs. La République tchèque, l’Australie, la Serbie, les Philippines, la Biélorussie, l’Ukraine et le Qatar comptent plus de 6 000 personnes infectées par le coronavirus.

La Malaisie accumule plus de 5 000 personnes atteintes de coronavirus et la République dominicaine et le Panama ont plus de 4 000 infections, devant la Finlande, le Luxembourg, l’Afrique du Sud, l’Égypte, le Maroc et l’Argentine, qui ont déjà dépassé le seuil d’infection de 3 000.

La Thaïlande, l’Algérie, la Moldavie, le Bangladesh, la Grèce et la Hongrie comptent plus de 2000 personnes infectées, tandis que le Koweït, Bahreïn, la Croatie, l’Islande, le Kazakhstan, l’Ouzbékistan, l’Irak, l’Estonie, Oman, la Nouvelle-Zélande, l’Azerbaïdjan, la Slovénie, la Lituanie, l’Arménie, La Bosnie-Herzégovine, la Macédoine du Nord, la Slovaquie, le Ghana, Cuba, le Cameroun et l’Afghanistan ont plus d’un millier d’infections.