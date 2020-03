Trois blessés dans une fusillade le jour de Noël entre des membres de gangs

Trois personnes ont été blessées le jour de Noël dans la ville française de Besançon à la suite d’une fusillade entre des membres de gangs de drogue impliquant ce que la police locale a décrit comme des armes de qualité militaire.

L’incident s’est produit dans le quartier de Planoise, connu pour être une zone particulièrement vulnérable à la criminalité, ces zones étant souvent appelées zones interdites. La fusillade a commencé vers 19h30 et a vu deux hommes cagoulés ouvrir le feu sur un groupe d’autres jeunes hommes avec ce que la police a décrit comme des fusils Kalachnikov, rapporte la chaîne de télévision RTL.

Selon la police, deux hommes, âgés de 30 et 31 ans, ont été grièvement blessés lors de la fusillade et un autre garçon, âgé de 14 ans, a également été blessé dans ce que les enquêteurs ont décrit comme un règlement de comptes entre gangs rivaux de trafic de drogue. Après les premiers tirs, des membres du groupe attaqué auraient également riposté.

Les deux victimes qui ont reçu de graves blessures par balle ont été transportées dans un hôpital local où elles ont subi une intervention chirurgicale d’urgence et devraient survivre à l’attaque.

Une source policière proche de l’enquête a déclaré aux médias français que le règlement des dizaines d’attaques est de plus en plus fréquent à Planoise et qu’une grenade à main a même été retrouvée sous la voiture d’un autre membre de gang ciblé par des dealers de drogue rivaux.

Les armes de qualité militaire sont également de plus en plus présentes dans la possession de gangs de drogue en France, avec plusieurs descentes de police au cours des dernières années qui ont trouvé des armes allant des fusils automatiques jusqu’aux missiles antichars.

Plus tôt ce mois d’avril, la police de la commune de Vaulx-en-Velin près de Lyon a découvert un lance-roquettes dans le coffre d’une voiture appartenant à deux criminels déjà connus de la police.

Le meurtre et la tentative de meurtre ont connu une augmentation spectaculaire au cours de la dernière décennie en France, avec un nombre total en hausse de 79% sur la période.

«La violence est [spreading]. L’application de la loi n’est plus effrayante. Aujourd’hui, pour rien, pour un coup d’oeil, ça tourne aux poings. Sortir une arme à feu est devenu monnaie courante », a déclaré Frédéric Lagache du syndicat de la police Alliance Police Nationale.

