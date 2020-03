Trois cents ans de la lettre avec laquelle est né Voltaire

Des années avant qu’une foule en colère et assoiffée de révolution ne prenne la Bastille de Paris – le 14 juillet 1789 – ses cachots abritaient l’un des grands génies des Lumières: François-Marie Arouet. Bien que son œuvre soit encore célébrée au XXIe siècle comme l’un des sommets de la pensée du XVIIIe siècleAujourd’hui, son nom en dit très peu. Son nom officiel, bien sûr.

Après avoir quitté le donjon, le jeune écrivain a décidé de changer son nom pour Voltaire

Arouet, alors un homme de lettres prometteur qui a montré un esprit étonnamment agile pendant ses 23 ans, avait été enfermé dans une cellule de la Bastille en 1717 pour avoir écrit une satire qui ridiculisait la Duc d’Orléans, Régent de France.

Son emprisonnement a duré 11 mois. Lorsqu’en 1718, il put enfin quitter la Bastille, Arouet prit une curieuse décision: laisser son nom dans ce cachot sale et froid de Paris. Peut-être parce qu’il ne voulait pas être marqué après son emprisonnement ou peut-être mettre la terre au milieu de son passé, le jeune homme s’est “renommé”. Il a choisi un pseudonyme. Un suggestif, avec un crochet, pour correspondre à sa facette d’écrivain … il a choisi d’être Voltaire.

La lettre avec laquelle Voltaire est né

Le premier document qui reste avec cette signature a été écrit Arouet un jour comme aujourd’hui en 1718 – il y a tout juste 300 ans – et bien que la vie de son auteur se révèle être rapide, effervescente, presque aussi révolutionnaire que la période historique qu’elle a dû vivre … ce texte “baptismal” était assez fade. L’écriture du 12 juin 1718 était une lettre ordinaire, en attente, adressée à un noble anglais. En fin de lettre, François-Marie – qui ne sera plus jamais François-Marie aux yeux de l’histoire – signe avec le nom Arouet de Voltaire. En novembre, cette formule avait déjà été simplifiée jusqu’à ce qu’il soit laissé seul à Voltaire.

François-Marie Arouet a signé avec son nouveau pseudonyme dans une lettre au Lord anglais Ashburnham

“La première lettre qui existe avec la nouvelle signature a été écrite en anglais, Lord Ashburnhamet fait référence au prêt d’un cheval. Elle est datée de Chatenay, le 12 juin 1718 », explique Nancy Mitford dans Voltaire in Love. L’auteur explique que dans le La France à cette époque, le changement de nom était “accepté très calmement par la société”. “Même le ministre responsable de son exil à Paris, le marquis de La Vrillière, s’adressait à lui comme Arouet de Voltaire, en octobre 1718”, note-t-il.

Au cours des 60 prochaines années, ce mot, Voltaire, présidera les couvertures de certains des titres les plus pertinents de la littérature française, tels que Candide, Philosophical Letters, Treaty of Tolerance ou Micromegas. Aussi celui d’Elements, un volume que le philosophe a façonné avec l’aide de la marquise de Châtelet lors de son exil à Cirey et qui a contribué aux idées de Isaac Newton répartis en France et en Europe.

Pourquoi Voltaire a caché son nom

Malgré le fait que cela fait trois siècles que Voltaire a publié son pseudonyme, les raisons qui l’ont amené à cacher son nom ou à avoir été inspiré pour choisir ce mot sont toujours d’actualité. un mystère. Dans son livre Voltaire Tout-Puissant: une vie à la poursuite de la liberté, Roger Pearson émet l’hypothèse que “comme de nombreux ex-condamnés” le jeune écrivain “Je voulais recommencer”.

L’une des hypothèses émet l’hypothèse que l’ancien détenu s’est transformé en Voltaire pour recommencer.

Une autre explication est qu’il n’aimait pas la similitude entre le nom de famille Arouet et celui d’autres auteurs ou sa ressemblance avec le mot “rouer” (livre), ce qui a peut-être donné lieu à des jeux de mots qui ont mis François-Marie mal à l’aise. Les hypothèses de Pearson expliquent pourquoi après avoir traversé la Bastille l’écrivain a décidé de changer de nom. L’inconnu reste … D’où tenez-vous le truc Voltaire? Les tentatives pour l’expliquer n’ont pas laissé moins de théories.

L’une des explications les plus répandues est que cela vient du nom “Petit Volontaire», Avec lequel sa famille s’est adressée à François lorsqu’il était enfant. Un autre est qu’il émerge de l’anagramme “Arouet Le Jeune»(Arouet le Jeune) – en majuscules latines -, une affirmation qui semble s’appuyer sur le fait que Voltaire était le cadet des cinq enfants du notaire François Arouet.

La vérité est que même cette dernière information n’est pas épargnée par la controverse. Voltaire lui-même croyait que son père était en fait un bon compositeur vivant nommé Rochebrune. Comme le rapporte Alexander J. Nemeth, dans une lettre écrite en 1774 – à l’âge de 80 ans – le poète est venu se faire appeler “Le bâtard de Rochebrune”.

Une troisième hypothèse pointe le nom d’un petit fief appartenant à sa mère et il y en aurait encore une autre qui spécule qu’Arouet s’est inspiré de la formule “voulait faire taire”, ce qui signifierait qu’il “voulait se taire”. Pour son son, certains auteurs évoquent le mot re-vol-tair (indiscipliné).

“Le hasard est un mot sans signification”

Ce qui est clair, c’est que le changement de nom n’a pas servi l’écrivain pour profiter d’un avenir calme. L’esprit de polémiste inné dont il faisait preuve et son refus de s’incliner au pouvoir le forceraient à un moment ou à un autre de sa vie à s’exiler, à se retirer volontairement … voire à retourner à la Bastille. En 1726, il a joué dans un combat avec un noble influent, le chevalier De Rohan, qui l’a renvoyé dans la prison parisienne dont il était sorti en 1718.

Lorsque Voltaire a traversé la Manche, il est entré en contact avec les théories scientifiques de Newton et Locke

Son deuxième séjour à la Bastille ne fut pas très long. À son départ, après cinq mois, il a néanmoins été contraint de prendre un bateau pour partir en exil à Londres. Là, au bord de la Tamise trouble, Voltaire a vécu entre 1726 et 1729, des années décisives pour son développement intellectuel. «Le hasard est un mot vide de sens; rien ne peut exister sans cause“, Écrivait le philosophe. Son séjour en Grande-Bretagne est le meilleur exemple de cette maxime philosophique. Le fait qu’il ait traversé la Manche a favorisé son contact avec les théories scientifiques de Newton y Locke.

Notant le christianisme comme la racine la plus profonde du fanatisme, il vantait la tolérance religieuse et la liberté idéologique

Le résultat de cette expérience anglaise fut Philosophical Letters, un livre qu’il publia en 1734 et dans lequel il montra le christianisme comme la racine la plus profonde du fanatisme. Comme si cette déclaration n’avait pas suffisamment alimenté la controverse, Voltaire a également vanté la tolérance religieuse et la liberté idéologique qu’il avait perçues pendant ses années en Grande-Bretagne.

Comme cela s’était produit en 1717 avec sa satire sur le duc d’Orléans, la nouvelle écriture de Voltaire soulevé des cloques parmi les classes les plus puissantes. Charge contre religion, chanter les vertus d’un autre pays … C’était une audace intolérable pour la jet set parisienne. Les autorités françaises ont à nouveau ordonné l’arrestation de ce philosophe ennuyeux pour la énième fois.

L’aide de Madame de Châtelet

Si Voltaire a réussi à s’échapper de prison, c’est en grande partie grâce à l’aide qu’il lui a apportée. Gabrielle Émile Le Tonnelier de Breteuil, qui comme Voltaire se souviendrait de son surnom: le Marquise de Châtelet. Intelligente, audacieuse, libre d’esprit… Émile a non seulement assuré la protection de Voltaire, mais elle a également été le meilleur partenaire d’étude que l’auteur aurait pu trouver. Grâce à la marquise, l’intellectuel a pu se réfugier au château de Cirey, en Lorraine, qui finirait par devenir avec le temps l’un des foyers intellectuels les plus puissants de toute la France.

La marquise de Châtelet assure la protection de Voltaire, qui lui offre refuge au château de Cirey

Au château du Châtelet, le couple s’est réuni – comme le raconte Adela Muñoz Páez, à Sabias – une bibliothèque de plus de 20000 livres, un cabinet scientifique complet, un théâtre pour les premières des œuvres de Voltaire … Là, ils ont étudié Leibniz, Descartes et Newton et là ça a pris forme Éléments de philosophie, un ouvrage qui a été publié en 1738 et a aidé les idées du génie de Woolsthorpe à se répandre à travers l’Europe.

Des années plus tard, Émilie est décédée prématurément et Voltaire s’est installé à la frontière entre la France et la Suisse, sa maison de Ferney deviendrait l’un des hauts lieux culturels européens. Déçu après son passage à la cour de Frédéric II et déjà à l’automne de sa vie, Voltaire se consacra à façonner certaines de ses œuvres les plus importantes, telles que Traité de tolérance (1763) et Dictionnaire philosophique (1764). Peu de temps avant de mourir, en 1778, il s’installe à Paris, où il est accueilli avec des acclamations.

Cent ans après que la terre a englouti à jamais l’écrivain gaulois, Ferney a été renommé Ferney-Voltaire. En hommage au philosophe qui avait fait de la commune l’un des chefs-lieux de la culture européenne, les autorités locales décidèrent en 1878 d’ajouter au nom de la ville ce mystérieux pseudonyme avec lequel un jeune François-Marie signa pour la première fois un jour comme aujourd’hui d’il y a trois siècles.

Voltaire dérangeait le pouvoir avec ses écrits, où il promouvait une nouvelle façon de voir le monde loin de l’intolérance

PS: Curiosités du destin – ou peut-être pas – Ferney Il est situé à la frontière entre la France et la Suisse. Cirey est également située à un jet de pierre – à environ 175 kilomètres – de l’Allemagne. Tout au long de sa vie, Voltaire a passé de longues saisons dans les zones proches des frontières entre deux pays, les meilleurs endroits pour un polémiste qui a rendu le pouvoir inconfortable et a chanté une nouvelle façon de voir le monde, loin de l’intolérance.

