Troisième des jeunes prostituées de la banlieue parisienne de moins de 15 ans, la plus jeune de 6 ans

Selon une ONG locale, environ un tiers des jeunes prostituées de la banlieue parisienne de Seine-Saint-Denis ont moins de 15 ans, dont certaines n’ont que six ans.

L’Observatoire des violences faites aux femmes en Seine-Saint-Denis a publié mardi une étude sur les prostituées mineures, enquêtant sur 19 affaires portées devant le tribunal pour mineurs de Bobigny et une quarantaine de rapports des services français de protection de l’enfance, France 3 rapports.

Les enfants qui travaillaient dans le domaine du sexe dans le quartier controversé étaient âgés de 17 à tout juste six ans, 89% d’entre eux ayant déjà été victimes de violences physiques et 40% de violences sexuelles antérieures, la plupart des violences se produisant à leur domicile. 61% des mères des enfants victimes d’abus sexuels ont également signalé des violences domestiques.

Ernestine Ronai, chef de l’ONG, a déclaré que l’objectif de l’étude était de mieux comprendre le chemin qui a conduit à la prostitution afin de mieux protéger les enfants à l’avenir.

Le gouvernement français offre 10 000 euros aux travailleurs pour qu’ils restent dans la zone interdite de Paris https://t.co/8f2iD4dmbe

– Breitbart London (@BreitbartLondon) 1 novembre 2019

«Le cours de la vie de ces filles est marqué par la violence», a déclaré Ronai et a noté que les sévices ont conduit à l’échec scolaire, ce qui a conduit à la voie de la prostitution.

L’étude a également révélé le rôle important que jouent les médias sociaux dans la facilitation de la prostitution, affirmant que 50% des «clients» – agresseurs – ont utilisé les médias sociaux et Internet pour approcher les enfants pour des faveurs sexuelles.

La zone étudiée pour le rapport, Seine-Saint-Denis, a atteint un niveau de notoriété comme un exemple parfait d’une soi-disant zone No Go en France, ou ce que le gouvernement français qualifie techniquement de zone urbaine sensible. Il est devenu si difficile de retenir le personnel pour travailler dans les services publics dans la région, le gouvernement offre maintenant des incitations spéciales en espèces aux fonctionnaires pour qu’ils ne s’éloignent pas, et la banlieue est devenue synonyme d’islamisation, et souvent l’expression la plus radicale de la foi musulmane .

L’exploitation sexuelle des enfants dans les communautés vulnérables ne se limite cependant pas à la France. En Suède, les journalistes ont utilisé l’application de rencontres homosexuelles Grindr tout en se faisant passer pour un garçon de 14 ans nommé David et ont découvert que plus de 100 hommes adultes avaient envoyé un message au garçon pour des faveurs sexuelles.

Dans un autre cas, des journalistes ont affirmé être une jeune fille de 14 ans sur un site Web appelé «Sugar Daters» et un homme, révélé plus tard comme étant un employé de la chaîne suédoise SVT, lui a proposé de payer le faux compte 840 £ pour l’emmener. virginité.

La prostitution enfantine est également un problème majeur aux Pays-Bas, où il a été révélé l’an dernier qu’environ 1 400 filles mineures étaient contraintes à l’esclavage sexuel par des hommes issus de l’immigration. Gideon van Aartsen de Watch Nederland, qui travaille avec la police pour lutter contre l’exploitation sexuelle des enfants, a déclaré que les hommes étaient pour la plupart d’origine marocaine, turque ou rom et qu’ils gagnaient jusqu’à 800 euros par jour des enfants victimes.

Suède: la police trouve des difficultés à poursuivre les pédophiles sur les sites Web «Sugar Baby» https://t.co/S4oRzQekzT

– Breitbart London (@BreitbartLondon) 11 juillet 2019

Suivez Chris Tomlinson sur Twitter à @TomlinsonCJ ou par courriel à ctomlinson (at) breitbart.com