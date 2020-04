Trump a déclaré que les États étaient encouragés à lever les restrictions sanitaires “dès que possible”

En même temps, comme l’a noté le président américain, cela doit être fait «de manière sûre».

Les autorités fédérales américaines recommandent aux États de lever les restrictions sanitaires dès que possible, mais d’une manière qui ne met pas en danger la santé des citoyens. C’est ce qu’a déclaré le président américain Donald Trump lors d’un briefing pour les journalistes à la Maison Blanche lundi.

«Nous voulons qu’ils le fassent, nous leur recommandons de le faire le plus tôt possible, mais en toute sécurité. Nous voulons que tout le monde soit en sécurité », – a-t-il dit.

Cela dit, a déclaré Trump, de nombreux États peuvent commencer par reprendre les cours dans les écoles avant que les restrictions sanitaires ne soient complètement levées.

“Je pense que vous verrez que de nombreuses écoles ouvriront <…> Je pense que ce sera bien parce que, comme vous l’avez vu, en ce qui concerne l’impact de ce virus malin, les jeunes semblent très bien se porter », – a déclaré le président.

Les États-Unis n’ont actuellement que des magasins et des pharmacies qui vendent des produits de base. Les restaurants et les cafés n’acceptent que les commandes avec compétence. Les gymnases, musées, établissements d’enseignement, cinémas et théâtres sont fermés. Le 16 avril, le président a annoncé que les autorités commençaient à «ouvrir le pays».

L’administration a annoncé de nouvelles recommandations pour l’abolition progressive des mesures introduites à cause du coronavirus. Le président a souligné qu’il appartenait aux gouverneurs de décider quand lever les restrictions, car la situation dans chaque État était différente.

