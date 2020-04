Trump a déclaré qu’il n’était pas inquiet de la croissance de la dette publique américaine en raison de la pandémie

Vous devez dépenser «un peu d’argent pour rouvrir l’économie», – a déclaré le leader américain.

Le président américain Donald Trump a déclaré qu’il n’était pas préoccupé par l’augmentation de la dette publique des États-Unis en raison de l’allocation de billions de dollars pour lutter contre les effets de la nouvelle pandémie de coronavirus.

«Nous devions résoudre ce problème, nous avons été attaqués, c’était une attaque. <…> Personne n’a rien vu de tel », – a déclaré Trump lors d’un briefing à la Maison Blanche, répondant à une question d’un journaliste.

«Nous avions la plus grande économie de l’histoire du monde <…> Nous l’avons construit au cours des 3-3,5 dernières années. Un jour, ils sont venus et ont dit que nous devions le fermer. <…> Maintenant, nous allons le rouvrir, nous allons être tout aussi puissants ou encore plus puissants [in economic terms], mais nous devons dépenser de l’argent pour le rouvrir. Nous avons sauvé nos compagnies aériennes, <…> nous avons sauvé beaucoup d’entreprises », – a poursuivi le chef de l’administration de Washington.

«Nous serons plus grands, meilleurs et plus forts que jamais. Donc, non, ça ne me dérange pas », – a résumé le président.

Trump a signé le 27 mars une loi sur les mesures de relance économique d’une valeur de plus de 2 billions de dollars pour faire face aux effets de la prolifération des coronavirus. Le document prévoit le versement d’allocations de chômage, l’aide aux hôpitaux, l’aide aux entreprises et à des industries entières. Avant cela, les législateurs ont alloué 8,3 milliards de dollars à l’administration américaine pour contenir la pandémie. Mardi, le Sénat américain a approuvé un autre paquet de près de 500 milliards de dollars. La Chambre des représentants devrait voter jeudi sur le projet de loi.

Plus tôt, le Washington Post a indiqué que la dette nationale des États-Unis et les dettes des entreprises américaines atteindraient des niveaux record cette année au milieu de la propagation du nouveau coronavirus, ce qui, selon les experts, créera des risques pour l’économie après la fin de la pandémie. Selon les prévisions, citées par la publication, les dépenses du budget fédéral cette année dépasseront les revenus de 4 000 milliards de dollars.

