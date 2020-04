Trump a dit qu’il savait ce que ressentait Kim Jong-un

Dans le même temps, le président des États-Unis n’a pas révélé de détails.

Le président américain Donald Trump a affirmé être au courant de l’état de santé du dirigeant de la RPDC Kim Jong-un, mais a refusé de divulguer tout détail à cet égard. Il a fait une déclaration à cet effet lors d’une conférence de presse pour les journalistes à la Maison Blanche lundi.

“Oui, j’ai de très bonnes réflexions sur cette question, mais je ne peux pas en parler maintenant”, – a déclaré le chef de l’Etat. – “Je lui souhaite tout le meilleur, j’ai une très bonne relation avec lui”, – a déclaré Trump. Il a également exprimé l’espoir que le dirigeant de la RPDC “se porte bien”.

«En général, je sais comment il va. Et vous pourriez en entendre parler dans un avenir pas si lointain », – a déclaré Trump, s’adressant aux journalistes.

Plus tôt, ., citant une source dans l’administration américaine, a affirmé que Washington étudiait des renseignements sur la détérioration de la santé du dirigeant de la RPDC Kim Jong-un après qu’il aurait subi une opération. Trump a déclaré plus tard lors d’un briefing que ces informations n’étaient pas vraies pour les médias. Les autorités sud-coréennes ont également affirmé qu’il n’y avait aucune donnée sur la maladie du dirigeant de la RPDC, et le ministère chinois des Affaires étrangères a interrogé la source d’information de ..

Kim Jong-un n’a pas comparu en public depuis le 11 avril, date à laquelle il a tenu une réunion du bureau politique du Parti travailliste coréen sur des questions de politique intérieure. En particulier, il n’a pas assisté à la session annuelle de l’Assemblée populaire suprême le 12 avril et n’a pas non plus assisté à la cérémonie de cérémonie au palais de Kimsun le 15 avril, à l’occasion du 108e anniversaire de naissance de Kim Il-sung, pour la première fois. temps sous son règne. L’absence de la direction de la RPDC le jour de la fête nationale a donné lieu à des rumeurs sur la possible maladie du dirigeant de la RPDC, qui ne sont actuellement pas commentées par les responsables et les médias de la République populaire et ne sont pas confirmées par des sources informées à Pyongyang.

