Trump critique la “déclaration désagréable” de Macron sur l’OTAN

Le président des États-Unis, Donald Trump, Il a critiqué mardi le président français Emmanuel Macron pour sa récente déclaration décrivant l’OTAN comme une “mort cérébrale”, affirmant que le commentaire du leader français était une “déclaration désagréable”.

S’adressant au secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, alors que les dirigeants des pays membres se réunissaient pour un sommet à Londres, Trump a déclaré: “Vous ne pouvez tout simplement pas faire de telles déclarations sur l’OTAN.”

Les commentaires de Macron sont venus dans une interview au magazine londonien The Economist publiée le mois dernier. Depuis lors, il a défendu ses propos, affirmant que l’OTAN “avait besoin d’un signal d’alarme” et qu’elle devrait se concentrer sur d’autres questions en plus du montant que chaque membre dépense pour ses forces armées.

Trump et Macron se rencontrent mardi.

Les dépenses de défense sont au centre des préoccupations de Trump depuis son arrivée au pouvoir en 2017 et se sont plaints que les États-Unis assument une énorme charge financière.

Stoltenberg a félicité Trump mardi et a déclaré que son leadership sur la question “avait un impact réel”. Il a cité une augmentation de 130 milliards de dollars des budgets de défense parmi les membres non américains de l’OTAN et a déclaré qu’il atteindrait 400 milliards de dollars d’ici 2024.

En plus des discussions sur le budget, Stoltenberg a déclaré que les dirigeants parleraient des efforts anti-terroristes, du contrôle des armements, des relations avec la Russie et de la montée en puissance de la Chine.

Le sommet intervient alors que Trump fait face à une enquête de destitution dans son pays. Mardi, il a réitéré ses critiques à l’égard des démocrates qui contrôlent la Chambre des représentants et a déclaré qu’il était injuste de tenir des auditions lors de sa participation au sommet.

Mais lorsqu’on lui a demandé si le processus affaiblissait sa position lorsqu’il rencontrait d’autres dirigeants, Trump a répondu: “Je ne pense pas.”

Le président américain prévoit de rencontrer Macron plus tard mardi en marge du sommet de l’OTAN.