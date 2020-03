Trump et l’Égypte Sissi rejettent «l’exploitation étrangère» de la Libye

Le président Donald Trump s’est entretenu jeudi avec le président égyptien Abdel Fatah el-Sissi et a accepté de s’opposer à “l’exploitation étrangère” de la situation en Libye, où des terroristes, des seigneurs de la guerre et des gouvernements rivaux se battent depuis la chute du dictateur Mouammar Kadhafi à 2011.

Trump et Sissi ont déclaré après avoir appris que le gouvernement d’accord national (GNA) de Libye, reconnu internationalement, avait demandé une assistance militaire à la Turquie contre l’armée nationale libyenne (LNA) rivale et son chef, le général Khalifa Haftar. L’ANL assiège Tripoli, la capitale de la Libye, depuis avril.

La situation politique en Libye ne pourrait être plus complexe et périlleuse. Alors que le GNA est reconnu par les Nations Unies et la plupart des pays occidentaux comme le gouvernement légitime de la Libye et que Haftar est considéré comme un seigneur de guerre insurgé, les critiques du GNA le considèrent comme un bras des tristement célèbres Frères musulmans et disent qu’il s’est appuyé sur des milices louches des groupes et des terroristes pour repousser l’assaut de Haftar. Ceux qui voient la Libye de ce point de vue ont tendance à applaudir Haftar comme un combattant efficace du terrorisme qui a nettoyé le sud et l’est de la Libye infesté de gangs et terroriste avant de marcher sur Tripoli.

L’ALN a accusé jeudi la Turquie et son président Recep Tayyip Erdogan de projeter d’expédier des combattants d’al-Qaïda et de l’État islamique en Libye pour servir de troupes de choc contre les forces de Haftar.

«Il est certain que des militants de Daesh et du Front Al-Nusra ont été introduits clandestinement en provenance de Syrie avec la médiation des services de renseignement turcs. Un grand nombre de militants. C’est un problème très grave car l’un des aéroports tunisiens est utilisé – l’aéroport de Djerba, où a lieu l’atterrissage de groupes terroristes en Tunisie. Ils sont expédiés en Libye via Jabal al Gharbi », a déclaré le porte-parole de l’ANL, Ahmed Mismari.

«Daesh» est un autre nom de l’État islamique, tandis que le Front al-Nosra est la franchise d’Al-Qaïda en Syrie. Le gouvernement syrien a également affirmé que la Turquie recrutait des djihadistes de l’insurrection syrienne pour combattre en Libye.

Le soutien politique de Haftar vient d’un gouvernement rival appelé la Chambre des représentants (HOR) basé dans la ville portuaire de Tobrouk. En novembre, la HOR a dénoncé avec fureur un protocole d’accord pour la coopération en matière de sécurité signé entre le GNA et la Turquie, le qualifiant de «violation flagrante» de la souveraineté de la Libye.

Le gouvernement Tobrouk a averti que l’accord GNA-Turquie donnerait à la Turquie un accès à tous les espaces maritimes et aériens de la Libye et lui permettrait de construire des bases permanentes sur le sol libyen. Le HOR a déclaré que l’accord “ne menace pas seulement la sécurité nationale libyenne mais menace également la sécurité nationale arabe et la paix en Méditerranée”.

De leur côté, Haftar et le HOR bénéficient du soutien de l’Égypte et des Émirats arabes unis, ainsi que (curieusement) de la France et (inquiétant) de la Russie. La France veut ostensiblement une solution politique entre le rival GNA et HOR mais a secrètement soutenu les efforts militaires de Haftar parce qu’elle pensait qu’il pourrait rapidement pacifier le pays et éliminer les menaces djihadistes contre les intérêts français en Afrique.

Le GNA affirme, avec le soutien des autorités américaines, que la Russie fournit des mercenaires pour renforcer les forces de Haftar. Moscou nie avoir joué un rôle dans le conflit. De plus, les détracteurs de Haftar disent que, même s’il accuse le GNA de s’allier avec des terroristes et les Frères musulmans, il a des liens troublants de sa part avec les extrémistes islamistes salafistes extrémistes.

Une déclaration du Département d’État américain la semaine dernière a exprimé son exaspération à l’égard des deux côtés du conflit alors que les rumeurs d’une possible implication turque se multipliaient:

Les États-Unis sont préoccupés par la demande de soutien militaire du gouvernement d’accord national et par la menace de l’ANL d’utiliser des moyens aériens et des mercenaires fournis par des étrangers pour attaquer Misrata. L’intervention militaire extérieure menace les perspectives de résolution du conflit. Nous déplorons les attaques contre des civils innocents et appelons toutes les parties à s’abstenir de toute escalade. Les États-Unis sont prêts à travailler avec l’ONU et toutes les parties pour entamer des négociations politiques.

La Turquie n’est pas réputée pour avoir un toucher doux en ce qui concerne les interventions étrangères, donc d’autres puissances régionales marmonnent sur la possibilité d’une déstabilisation régionale si Erdogan met vraiment du muscle derrière son swing à Haftar. Le nouveau président algérien, Abdelmajid Tebboune, a convoqué vendredi une réunion de sécurité d’urgence pour définir des plans d’urgence pour faire face aux retombées d’une attaque turque contre l’ANL.

La Grèce, rivale de la Turquie, a envoyé son ministre des Affaires étrangères Nikos Dendias à Benghazi pour rencontrer les ministres du gouvernement de Tobrouk le week-end dernier et discuter de la manière dont une présence turque en Libye pourrait modifier l’équilibre des pouvoirs en Méditerranée orientale. La Grèce et Chypre ont dénoncé l’accord de la Turquie avec le GNA comme une violation du droit maritime international et le prélude à une saisie turque des ressources régionales. La Grèce a ponctué ces plaintes en expulsant l’ambassadeur du GNA libyen d’Athènes.

Les Grecs ont recueilli le soutien de l’Union européenne pour leur position, ce qui pourrait rapidement rendre une situation chaotique encore plus compliquée car la majeure partie de l’UE, à l’exception de la France, a soutenu le GNA jusqu’à présent.

L’Egypte est toujours carrément derrière Haftar et pourrait se retrouver dans la même équipe en Libye qu’Israël, qui est profondément préoccupé par une invasion turque menaçant le transport maritime méditerranéen. Israël a dénoncé l’accord de sécurité entre le GNA et la Turquie la semaine dernière et a fait savoir à Chypre et à la Grèce, ses partenaires dans un projet de projet de gazoduc sous-marin, qu’il considérait l’accord comme «illégal».

“Mais cela ne signifie pas que nous envoyons des cuirassés pour affronter la Turquie”, a ajouté le ministre israélien des Affaires étrangères, Israël Katz. La Grèce donne des indications selon lesquelles elle pourrait être disposée à intervenir contre la Turquie en Libye, tandis que l’Égypte a mené des exercices militaires maritimes à la mi-décembre pour rappeler à la Turquie et au GNA qu’elle a la capacité de projeter de l’énergie à travers la région.

Vendredi, l’opposition turque a averti qu’Erdogan pouvait violer les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la Libye en expédiant des armes en violation d’un embargo sur les armes. Il a également déclaré qu’Erdogan risquait de déstabiliser encore plus la Libye en intervenant et pourrait compromettre la sécurité nationale turque en partageant des informations classifiées avec les forces militaires libyennes les plus peu recommandables soutenant le GNA.

L’opposition craignait qu’Erdogan ne puisse mettre la Turquie en position d’expédier des armes à «des organisations djihadistes combattant sur le terrain avec le gouvernement libyen».