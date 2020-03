Trump et Macron parlent de tarifs, rencontrant Kim Jong Un et la Syrie

(CNN) – Donald Trump, président des États-Unis, et Emmanuel Macron, son homologue français, ont discuté ce vendredi de la décision de Trump d’imposer des droits de douane sur les importations d’acier et d’aluminium, a rapporté le Bureau de presse de la Maison-Blanche.

Face à l’inquiétude de Macron, le président Trump a souligné que sa décision était nécessaire et appropriée pour protéger la sécurité nationale des États-Unis.

Donald Trump et Emmanuel Macron ont discuté d’autres alternatives pour faire face à ce problème, selon le communiqué publié par la Maison Blanche. Cependant, ces options n’ont pas été spécifiées.

LIRE: “Une attaque sérieuse”, les principaux alliés commerciaux de l’Amérique critiquer les tarifs de Trump

D’autre part, les deux dirigeants ont également discuté de l’intention du président Trump de rencontrer le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, afin de garantir la dénucléarisation totale et permanente de la Corée du Nord.

De même, Trump et Macron ont convenu de condamner fermement le régime de Basher al Assad en Syrie et ses protecteurs russes et iraniens pour les atrocités commises, l’attentat à la bombe dans l’Est de la Gutta entre eux.

.