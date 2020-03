Uber France lance un nouveau bouton «anti-discrimination» après le Royaume-Uni

Uber en France a rejoint la branche britannique de la société en introduisant un nouveau bouton anti-discrimination sur sa célèbre application de covoiturage

La nouvelle option est répertoriée dans la section «aide» de l’application, qui permet ensuite au client de signaler s’il a été victime de violences verbales ou physiques fondées sur le sexe, l’orientation sexuelle, l’appartenance religieuse ou le handicap, journal français Le Parisien rapports.

Un jeune homme de 20 ans a déclaré au journal qu’il aurait pu utiliser une telle option le week-end dernier après une mauvaise expérience avec un pilote Uber à Rennes.

«J’ai demandé à Uber après une fête. J’étais avec mon ami et nous avons eu une conversation très banale avec le chauffeur quand il nous a soudainement demandé: êtes-vous marié? Nous avons répondu: non. Puis, il a ajouté: vous êtes en couple? Nous avons dit oui », a déclaré l’homme.

«Il est devenu hyper agressif et nous a demandé de sortir de sa voiture. C’était la première fois que cela m’arrivait. Je ne voulais pas de problème, nous sommes sortis et nous avons dû terminer le dernier kilomètre de la marche. Il était 3 heures du matin », a-t-il ajouté.

Une discrimination similaire a été signalée dans d’autres pays comme les États-Unis, où un chauffeur palestinien Uber a été accusé d’avoir expulsé des passagers à Los Angeles parce qu’ils étaient juifs.

Cette décision intervient après que la succursale de l’entreprise au Royaume-Uni a également installé un nouveau bouton anti-discrimination après qu’un rapport de 2016 du National Bureau of Economic Research aux États-Unis ait affirmé que les passagers noirs étaient obligés d’attendre 35% de plus pour les trajets, tandis que les femmes ont été prises sur des itinéraires plus longs.

Uber a connu une myriade de problèmes au fil des ans, notamment plusieurs cas de viol par des conducteurs sur des jeunes femmes vulnérables, dont au moins deux cas cette année aux États-Unis en Ohio et un autre en Pennsylvanie.

