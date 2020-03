Un Allemand dans un «état grave»

BERLIN (AP) – Les autorités de l’ouest de l’Allemagne ont déclaré mercredi qu’un homme qui avait contracté le COVID-19 était dans un état critique et avait été emmené dans un hôpital spécialisé à Düsseldorf, alors que des responsables autrichiens voisins ont bouclé un complexe d’appartements où une touriste italienne avec une infection possible est décédée pendant la nuit.

Le ministère de la Santé de l’Etat de Rhénanie du Nord-Westphalie a déclaré que l’homme avait été hospitalisé pour la première fois lundi pour une grave pneumonie dans la ville d’Erkelenz, près de la frontière néerlandaise.

Il a ensuite été diagnostiqué avec le nouveau virus et isolé dans une unité de soins intensifs avant d’être transporté à l’hôpital universitaire de Düsseldorf. La femme de l’homme a également été isolée, soupçonnée de contracter le virus après avoir montré des symptômes.

L’agence de presse allemande a rapporté que l’homme était dans la quarantaine et avait une condition préexistante.

Stephan Pusch, qui dirige l’administration du district de Heinsberg, où se trouve Erkelenz, a déclaré mercredi que les écoles et les jardins d’enfants de la région resteraient fermés mercredi. Il a exhorté les personnes qui présentent des symptômes de maladie à rester à la maison et à contacter leur médecin par téléphone.

Les autorités autrichiennes ont placé mercredi un complexe d’appartements dans la ville méridionale de Bad Kleinkirchheim en quarantaine après la mort d’une nuit d’une femme italienne de 56 ans. Les responsables de l’Etat de Kaernten ont déclaré que des tests étaient en cours pour déterminer si la femme, originaire de la région du Frioul, dans le nord de l’Italie, avait le virus. D’autres résidents du complexe d’appartements ont également été testés, ont-ils déclaré.

L’Autriche, la Suisse et la Croatie ont signalé mardi leurs premiers cas de virus, impliquant tous des personnes récemment venues d’Italie.

Dans un signe de craintes croissantes concernant l’impact économique de l’épidémie qui s’est jusqu’à présent concentrée principalement sur l’Asie, la compagnie aérienne allemande Lufthansa a déclaré qu’elle suspendait le recrutement de nouveaux employés, offrant aux employés existants des congés sans solde et élargissant les possibilités de travail à temps partiel.

“Afin de contrer à un stade précoce l’impact économique du coronavirus, Lufthansa met en œuvre plusieurs mesures pour réduire les coûts”, a déclaré la compagnie aérienne.

Lufthansa, qui possède également Swiss et Austrian Airlines, a déjà suspendu ses vols à destination et en provenance de la Chine continentale jusqu’au 28 mars et réduit ses liaisons avec Hong Kong.

“D’autres ajustements de fréquence à destination et en provenance de Francfort, Munich et Zurich sont prévus”, a-t-il déclaré, ajoutant que “en termes purement mathématiques, 13 avions du groupe Lufthansa sont actuellement au sol”.

PARIS (AP) – Un Français de 60 ans est décédé du nouveau virus dans un hôpital parisien, le deuxième décès lié au virus en France depuis son apparition en Chine à la fin de l’année dernière.

Le chef du service national de santé français, Jérôme Salomon, a fait cette annonce mercredi, mais n’a pas précisé où l’homme avait contracté le virus ni fourni d’autres détails.

L’homme faisait partie des trois nouveaux cas de virus annoncés mercredi en France.

L’un des autres était un homme de 36 ans qui avait fait des voyages répétés dans la région italienne de Lombardie, mais il ne présente aucun symptôme sévère, a déclaré Salomon.

L’autre est un Français de la ville d’Amiens, dans le nord du pays, qui est en soins intensifs, et une enquête est en cours pour savoir où et comment il a contracté le virus, a déclaré Salamon.

La France renforce les restrictions sur les personnes qui ont voyagé depuis l’Italie voisine après une nouvelle épidémie de virus là-bas.

La France a signalé 17 cas de virus, dont deux décès. Le premier décès est un touriste chinois âgé de 80 ans.