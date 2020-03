Un an après, la majorité des Français soutiennent toujours les Gilets jaunes

Un an après le début du mouvement des Gilets Jaunes (Gilets jaunes), un nouveau sondage montre que 55% des Français soutiennent toujours les manifestants.

Le sondage, publié par Elabe, a noté que seulement 29 pour cent des Français étaient contre le mouvement, et 15 pour cent ont déclaré qu’ils n’avaient aucune opinion de toute façon. Le soutien le plus élevé vient des partisans de la leader populiste Marine Le Pen et du politicien d’extrême gauche Jean-Luc Melenchon, rapporte Le Figaro.

Environ 64% des personnes interrogées ont déclaré que le mouvement avait permis de former des «groupes sociaux» avec d’autres, mais seulement 29% ont déclaré que les manifestations permettaient au président français Emmanuel Macron de «mieux comprendre les réalités de la vie quotidienne».

Alors que la violence lors des manifestations des Gilets jaunes s’est calmée ces derniers mois, les premières semaines de la manifestation ont été marquées par des niveaux élevés de violence dirigée contre la police par les manifestants – et vice versa.

Selon un membre de la police anti-émeute française, le CRS, la manifestation qui a eu lieu le 1er décembre de l’année dernière a été si intense que certains craignaient que le gouvernement ne puisse tomber.

L’officier, qui ne s’est identifié que sous le nom de Stéphane, s’est entretenu avec France Inter et a déclaré qu’il était posté devant le palais de l’Élysée, domicile de la présidence française, le jour de la manifestation, et ses collègues avaient peur des manifestants.

«J’ai vu dans les yeux de mes collègues la crainte que nous ne puissions pas tenir notre position. Si nous avions été attaqués là où je me trouvais, nous ne pourrions pas le retenir: l’Élysée tomberait », a-t-il déclaré.

«Quand vous avez 3 000« gilets jaunes »qui passent devant votre barrière, vous vous dites: là, s’ils se rendent compte que nous ne sommes que trois et que l’Élysée n’est qu’à 100 mètres, nous appellerons peut-être nos familles pour leur dire nous les aimons et nous ne serons pas là ce soir », a-t-il ajouté.

Une semaine plus tard, Stéphane a déclaré que les CRS avaient décidé d’affronter les manifestants au sommet des Champs-Élysées en disant qu’il avait peur de la colère des manifestants. “Ils avaient la bave qui coulait de leur bouche, c’étaient des animaux”, a-t-il affirmé.

“Il y avait vraiment de la haine, les gens voulaient tuer des flics, tout brûler, tout casser, et j’ai pensé ce jour-là,” il y aura des morts. “Soit du côté de la police, soit du côté des manifestants, soit les deux” a noté que ses supérieurs de police n’avaient aucune idée pendant les manifestations et avaient sous-estimé la colère.

Condamnant les supérieurs, il a ajouté: «La qualité d’une commande, on ne la voit pas en temps de paix: on la voit quand il fait chaud au sol, enfin, les 1er et 8 décembre, ils étaient mauvais. Paris, au ministère, ils n’ont pas pris l’ampleur de la situation. »

