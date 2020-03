Un ancien juge antiterroriste met en garde contre des terroristes emprisonnés prêts à être libérés

L’ancien juge antiterroriste français Marc Trévidic a averti qu’il existe un danger important pour le public que représentent les condamnés pour terrorisme qui devraient être libérés dans les deux prochaines années.

M. Trévidic a déclaré qu’à partir de 2020 et 2021, les prisonniers condamnés pour avoir rejoint l’État islamique en Syrie seront éligibles à la libération de la prison et a noté qu’il y avait actuellement environ 400 de ces personnes dans les prisons françaises, rapporte le diffuseur Public Sénat.

L’ancien juge anti-terroriste a donné son avertissement en réponse à la récente attaque terroriste de London Bridge qui impliquait un radical islamique précédemment condamné pour des infractions terroristes et sorti de prison mais forcé de porter une étiquette électronique après avoir fait partie d’un programme de réhabilitation.

«Nous sommes dans un domaine où le risque de récidive est très élevé. Vous ne devez pas vous tromper. Je comparerais cela aux criminels en série ou aux violeurs en série », a déclaré Trévidic. Il a ajouté: “C’est encore plus vrai quand il existe une idéologie qui existe toujours.”

Il a ajouté qu’il était difficile de déradicaliser ces personnes, affirmant qu’il était assez facile pour elles de se retrouver dans une atmosphère islamiste radicale, que ce soit en prison, sur les réseaux sociaux ou même avec leur propre famille.

Trévidic a déclaré que si la déradicalisation était importante, il était beaucoup plus important de lutter contre la radicalisation initiale. “Il est encore plus difficile de déradicaliser les personnes fortement radicalisées que de lutter contre le réchauffement climatique”, a-t-il déclaré.

«Nous ne savons pas quelles sont les bonnes solutions pour déradicaliser quelqu’un. Personne ne sait comment nous pouvons être sûrs d’avoir même réussi », a-t-il ajouté.

Plus tôt cette année, la ministre française de la Justice, Nicole Belloubet, a annoncé que 254 terroristes islamistes seraient mis en liberté d’ici 2022 et a déclaré que près d’un millier de prisonniers de plus qui avaient été condamnés pour d’autres crimes avaient été radicalisés pendant leur incarcération.

