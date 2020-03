Un Britannique de 24 ans est décédé après une chute d’une falaise dans un LPS français

Corey Watson, 24 ans, serait tombé d’une falaise dans les Alpes françaises (Photo: Facebook / Corey Watson)

La famille d’un jeune travailleur de station de ski britannique décédé après une chute de falaise dans les Alpes aurait déclaré qu’elle était «absolument dévastée».

Corey Watson, 24 ans, travaillait à la station française de Brides-les-Bains, quand il a disparu après une soirée entre amis.

Ils ont signalé sa disparition jeudi à 5 heures du matin, ce qui a obligé les services d’urgence à lancer une recherche de 12 heures pour Corey.

Mais un équipage d’hélicoptère a trouvé son corps gisant au bas d’une falaise dans le village des Allues, à environ cinq kilomètres de son logement.

Sa famille au cœur brisé a maintenant créé une page d’appel GoFundMe pour collecter des fonds pour le ramener chez lui et couvrir les frais funéraires.

L’homme de 24 ans a été porté disparu après une soirée (Photo: Corey Watson / Facebook)

Son corps a été retrouvé 12 heures plus tard après une recherche à grande échelle (Photo: Corey Watson / Facebook)

Le cousin de Corey, Jemma, a créé la page en écrivant: «Comme beaucoup d’entre vous le savent peut-être, mon cousin a malheureusement été retrouvé mort en France après un tragique accident tombant dans une crevasse.

«Toute la famille est absolument dévastée par cette nouvelle et veut juste ramener le corps de Corey à la maison.

«Je mets cela en place pour recueillir autant que possible pour aider le père et la mère de Corey à le ramener au Royaume-Uni et à ses funérailles. Tout don, aussi petit soit-il, aide. »

Un porte-parole de la police d’Albertville a déclaré vendredi qu’ils pensaient que la victime revenait à son logement, mais “il semble qu’il n’ait pas marché aussi loin”.

La température à l’époque était d’environ -3 ° C et le trajet de retour à pied était de trois miles – ce qui prenait environ une heure et demie à pied.

Sa famille essaie maintenant de lever des fonds pour ramener son corps à la maison (Photo: Corey Watson / Facebook)

Il a déclaré: «Malheureusement, le corps d’un homme a été découvert hier après une grosse fouille. Il a probablement été victime d’une chute.

«Nous pensons qu’il revenait des Allues vers son logement de Brides-les-Bains. Il est parti avec d’autres personnes mais elles se sont séparées…

«Nous n’avons aucune autre information. Une enquête sur la mort de l’homme a été ouverte et elle permettra de déterminer comment il est décédé et dans quelle mesure il est tombé ».

La tragédie survient quelques semaines seulement après que le médecin britannique William Reid, 25 ans, ait plongé à sa mort pendant ses vacances avec sa petite amie et sa famille dans la station de ski française d’Avoriaz.