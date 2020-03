Un Britannique qui a fait la percée d’Eurotunnel a voté pour quitter le «colosse» de l’UE

DOVER, Angleterre (AP) – L’un creusant des tunnels depuis la France, l’autre creusant depuis la Grande-Bretagne, les deux hommes ont fracassé des marteaux-piqueurs à travers les derniers éclats de roche séparant leurs nations.

À travers le trou nouvellement créé, Graham Fagg, de Douvres, en Angleterre, et Philippe Cozette, de Calais, en France, se sont agrippés avec enthousiasme. Ensuite, ils ont posé avec les drapeaux de leurs nations pour des photos qui diffusaient un message d’amitié au monde. Les Français et les Britanniques, voisins jusque-là séparés par les mers et avec une longue histoire de guerre et de rivalité mais aussi d’alliances et d’admiration, étaient désormais physiquement et définitivement joints, apparemment plus proches que jamais.

À quel point ces images sont poignantes et instructives, alors que le Brexit sépare la Grande-Bretagne et la France.

En ce jour historique du 1er décembre 1990, dans leurs casques et sous des milliards de tonnes de roches et d’eau de mer sous la Manche, ni Fagg, Cozette, ni personne n’aurait pu prévoir que les liens toujours plus étroits d’unité et de partage les ambitions incarnées par l’Eurotunnel nouvellement creusé se défont en moins de 30 ans.

«Un moment fabuleux», dit Cozette à propos de ce tournant qui a transformé Fagg et lui en symboles de coopération et de la marche inexorable de la technologie et de la volonté humaines. “De notre côté, il y avait des larmes.”

«L’histoire est faite», se souvient Fagg. “Le temps passe si vite, n’est-ce pas?”

Parce qu’ils ont été des protagonistes si importants dans l’histoire anglo-française et parce que le départ de la Grande-Bretagne vendredi de l’Union européenne représente une autre étape importante pour leurs deux nations, l’Associated Press a réuni Cozette et Fagg cette semaine.

Parce que leur histoire unique ne vieillit jamais. Et parce qu’il offre des indications sur la prochaine destination de la France et de la Grande-Bretagne.

Dans la salle avant confortable de la maison de Fagg à Douvres, pas souterraine cette fois, les hommes hurlaient de rire en regardant des images d’archives d’eux-mêmes creusant vigoureusement leur chemin vers leur première réunion, il y a près de 30 ans, alors qu’ils rejoignaient les deux parties du tunnel sous-marin en un seul.

Cozette, maintenant âgé de 66 ans, a rappelé comment il s’était trompé sur le prénom de Fagg, disant “bienvenue en France, Bob”, alors qu’ils se serraient la main dans l’ouverture.

Plus tard, lors des célébrations au château de Douvres, “Nous avons chanté” La Marseillaise “et” God Save the Queen “”, a-t-il déclaré.

«Français et anglais ensemble. C’était sympa, super. “

Fagg, maintenant âgé de 71 ans, a rappelé le champagne, le vin et les amuse-gueules que les Français lui ont servis, un tel contraste avec les plats du côté britannique: «Thé, café et eau et sandwichs».

Parce que les tunneliers britanniques n’étaient pas autorisés à fumer dans leur moitié de tunnel, ils se dirigeaient du côté français pour s’allumer.

Et à retenir de cette réunion, Cozette et Fagg sont les premiers depuis près de cinq ans?

Peut-être ceci: le Brexit est certainement un nouveau chapitre dans les relations entre la France et la Grande-Bretagne, mais ce n’est certainement pas la fin.

En partie, ils ont tous deux accepté, en raison du tunnel qu’ils ont aidé à construire.

«Les Britanniques ont fait un choix. Vous devez respecter cela », a déclaré Cozette. “Mais les liens qui se sont créés au fil des siècles entre nos deux pays, et en particulier nos deux régions, en raison de leur proximité mais aussi à cause du tunnel, ils sont très importants pour moi.”

“Je pense que nous allons nous y habituer”, a-t-il ajouté. “Les choses vont revenir à ce qu’elles étaient, avant que la Grande-Bretagne fasse partie de l’Europe.”

En 1975, et comme une grande majorité de Britanniques, Fagg a voté “Oui” lors d’un référendum qui a demandé si la Grande-Bretagne devait rester dans la Communauté européenne, le prédécesseur de l’UE.

Mais lorsque la Grande-Bretagne a été de nouveau interrogée en 2016, Fagg a ensuite voté avec la petite majorité qui voulait se retirer.

L’UE, selon lui, est devenue trop grande et dominatrice, «un colosse, un colosse très cher».

Mais, sur le terrain, Fagg ne s’attend pas à un changement massif.

«Avant de rejoindre [the EU], les gens allaient encore en France, ils venaient de France ici », a expliqué Fagg. “Je ne pense pas que ça va être différent.”

Et trois décennies après leur première poignée de main, et comme la Grande-Bretagne et la France, Cozette et Fagg ajoutent également de nouvelles touches à leur histoire.

À l’insu d’avance de quiconque, Fagg a profité des retrouvailles pour faire une surprise à son ami français.

Lors de leur première rencontre dans le tunnel, Fagg avait été gêné lorsque Cozette lui avait offert un cadeau: un morceau de craie déterré du tunnel du côté français.

“J’y ai attaché un ruban rouge, blanc et bleu, aux couleurs de l’Angleterre et de la France”, se souvient Cozette.

Fagg n’avait pas eu le temps de préparer son propre cadeau. Ce n’est que la nuit précédente, à la fin de son quart de travail, que son patron a dit à Fagg qu’il avait été sélectionné pour faire la percée le lendemain matin.

“J’ai dit:” Vous plaisantez sanglamment “”, se souvient-il. “J’ai dit:” J’ai des plans pour demain. “”

La réponse de son patron: “” Vous allez devoir les changer. “”

Alors, lorsque Cozette lui avait donné le morceau de craie, Fagg avait en retour offert au Français la seule chose qu’il avait à portée de main: son jeton d’identification que tous les tunneliers devaient porter, comme les plaques d’identité des soldats, afin qu’ils puissent être identifiés s’ils étaient impliqués. dans un accident.

“J’ai toujours son jeton à la maison”, a expliqué Cozette.

C’est au tour de Cozette d’être pris les mains vides.

Son tour a été gêné lorsque Fagg lui a présenté une pierre incrustée de cristaux qu’il avait déterrée depuis les débuts d’un autre tunnel transmanche en 1974 qui a ensuite été mis au rebut.

Fagg ne pouvait pas cacher sa joie alors que Cozette se tortillait.

“J’ai attendu toutes ces années!” Dit Fagg.

L’amitié, semble-t-il, a toujours un autre épisode dans sa manche.

