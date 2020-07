Un chauffeur de bus laisse un cerveau mort « par un groupe qui a refusé de porter des masques »

Les masques sont obligatoires sur tous les transports publics en France

Un chauffeur de bus a perdu la tête après une attaque présumée d’un gang par cinq passagers qui ne voulaient pas porter de masques.

Les masques sont actuellement obligatoires dans tous les transports en commun en France, mais des membres du groupe ont refusé de les mettre lorsqu’ils sont montés dans le véhicule – un croisement entre un bus et un tramway roulé par la société Chronoplus – dans le sud-ouest de la ville de Bayonne hier le soir, vers 19h.

Une source d’enquête a déclaré: «Ils sont montés dans le bus sans masque et ont également refusé de montrer un billet.

«Les premiers à monter avaient un chien avec lui – ils supposaient qu’ils pouvaient tous monter et faire ce qu’ils voulaient, mais le chauffeur devait faire son travail.

«Quand il leur a résisté, un argument très désagréable s’est développé et des voix se sont élevées, puis le conducteur a été attaqué lorsque tout le monde s’est renversé sur la plate-forme de bus.

« Philippe a été frappé à coups de poing et à coups de pied à plusieurs reprises, puis est reparti avec de graves blessures, avant que le gang ne s’échappe. »

Philippe a été transporté d’urgence dans un hôpital voisin et placé en soins intensifs, avant d’être déclaré lundi « mort cérébrale ».

Pendant ce temps, la police a retrouvé l’homme de 30 ans avec le chien, qui a identifié les quatre autres agresseurs.

Tous étaient en détention à Bayonne lundi, mais n’ont pas été identifiés, a indiqué un porte-parole des procureurs de Bayonne.

Un collègue de Philippe l’a décrit comme «un homme décent et travailleur qui a toujours pris soin des passagers».

Il a ajouté: « Il y a eu beaucoup de tension sur les masques, parce que c’est la loi, mais le personnel des bus n’est pas la police, et nous ne devrions pas avoir à appliquer la loi. »

Les collègues de Chronoplus ont déclaré qu’il y avait eu trois autres agressions liées à des masques ces derniers jours, mais aucune aussi grave que celle impliquant Philippe.

Claude Olive, le maire de Bayonne, a déclaré que des réunions étaient en cours pour essayer d’améliorer la sécurité des bus.

« Il s’agissait d’une attaque barbare », a déclaré M. Olive. « Philippe était une personne merveilleuse qui aurait dû être protégée. »

Les masques sont devenus obligatoires alors que la France a commencé à sortir du verrouillage de Covid-19 vers la fin du mois de mai.

Reportage supplémentaire par Peter Allen

