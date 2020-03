Un chercheur français relie des enclaves «négligées» à la montée de l’islam radical

Hugo Micheron, chercheur au Centre national français de la recherche scientifique (CNRS), a affirmé que l’augmentation de l’activité djihadiste en France et en Belgique est directement liée aux enclaves et prisons «négligées» des deux pays.

Micheron a interviewé 80 djihadistes en prison et s’est rendu dans plusieurs zones clés en France et en Belgique – comme Toulouse et Paris et la fameuse banlieue bruxelloise de Molenbeek – et a trouvé des liens avec des mouvements islamistes historiques dans les zones et les individus qui continueraient à pratiquer le jihad. , Rapporte L’Obs.

“Ces attaques sont l’aboutissement d’actions dynamiques qui ont eu lieu au cours des 15 ou 20 dernières années dans certaines enclaves”, a déclaré Micheron.

Il a ensuite souligné en particulier l’arrivée de prédicateurs islamistes d’Afghanistan et d’Algérie dans les années 1990 dans divers domaines comme catalyseur de la tendance au radicalisme islamique dans ces enclaves et ces quartiers.

Étude française: un djihadiste moyen est un jeune criminel peu scolarisé et né dans une banlieue à forte densité de migrants

«Et les réseaux se tissent: à partir de 2000, 15 ans avant le 13 novembre [the date of the Paris terror attacks], les Clains ont amené des prédicateurs de Molenbeek à Toulouse », a-t-il déclaré. Les frères Clain, Fabien et Jean-Michel, sont deux des radicaux islamiques français les plus notoires et sont devenus des membres importants du groupe terroriste État islamique.

Après sa mort par une frappe aérienne en février 2019, Fabien Clain a été remercié et félicité par l’ancien chef de l’État islamique Abu Bakr al-Baghdadi lui-même. Son frère Jean-Michel a été tué un mois plus tard.

Micheron a également noté que les services de sécurité français n’ont pas fait grand-chose pour empêcher les djihadistes français d’aller en Syrie se battre pour des groupes comme l’État islamique, en disant: «Nous ne pensions pas que le« califat »renforcerait les liens entre les réseaux, entraînerait encore plus de départs, de retours , et des actions violentes en France. »

La recherche est similaire à celle de l’expert islamiste radical français Gilles Kepel qui a déclaré à Breitbart Londres en 2017 que le mouvement islamiste avait traversé trois “âges” depuis les années 1970 et que l’âge actuel avait été fortement influencé par les émeutes de 2005 à Paris.

