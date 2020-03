Un converti islamique sera jugé pour avoir préparé une attaque contre une base aérienne française

Arrêté en 2017, le converti radical islamique Alain Feuillerat devrait être jugé par un tribunal français pour avoir préparé une attaque terroriste contre une base aérienne d’Évreux.

Feuillerat, un ancien soldat de l’armée française, a été arrêté en mai 2017 à proximité de la base aérienne alors qu’il portait un uniforme arborant le drapeau de l’État islamique et à proximité de plusieurs armes, dont un fusil à pompe, qu’il avait abandonné à proximité.

Les enquêteurs ont également découvert plus de drapeaux de l’État islamique, un Coran et une clé USB portable détaillant sa déclaration d’allégeance au groupe terroriste dans son véhicule.

France info a rapporté que Feuillerat avait également envoyé des lettres aux médias français avant de tenter son attaque – qui n’a eu pour effet que de couper la clôture extérieure de la base aérienne – dans laquelle il a revendiqué la responsabilité de l’agression prévue.

«Je m’appelle Alain Feuillerat, soldat musulman défendant ma patrie: l’État islamique. C’est moi qui suis prêt, avec l’aide d’Allah, à attaquer la base militaire aérienne (BA 105) d’Évreux Fauville », écrit-il.

Actuellement considéré comme ayant une disposition mentale instable, Feuillerat avait auparavant été un soldat décoré, déployé à l’étranger au Liban et en Côte d’Ivoire. Mais après la mort d’un camarade en 2011, il a quitté l’armée, converti d’abord au catholicisme puis à l’islam en 2013.

À la suite de sa conversion à l’islam, de nombreux parents, voisins et autres personnes ont exprimé des inquiétudes concernant son prosélytisme et il s’est finalement retrouvé sur la liste de surveillance du terrorisme français connue sous le nom de S-File en 2014. S’il était reconnu coupable, il pourrait encourir une peine de prison allant jusqu’à à dix ans.

Le processus intervient moins d’un an après qu’un autre converti islamique, Michael Harpon, 45 ans, a poignardé à mort plusieurs personnes, dont des policiers, au quartier général de la police à Paris où il travaillait comme informaticien.

Un an plus tôt à Londres, un autre converti islamique a plaidé coupable d’avoir planifié un massacre à l’extérieur d’une boutique Disney dans le quartier commerçant le plus célèbre de Londres.

