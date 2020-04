Un dixième de l’auto-isolement militaire britannique avec le coronavirus

Des milliers de soldats, marins et aviateurs des forces armées européennes ont été touchés par le coronavirus, de nombreuses troupes confirmées étant infectées et d’autres auto-isolées ou autrement incapables de se présenter au travail.

Alors que des unités militaires et des réserves à travers l’Europe ont été appelées à aider les gouvernements dans leurs réponses au coronavirus chinois, les militaires ont également été touchés par la pandémie, avec 13000 soldats britanniques hors service et un tiers de la compagnie maritime du seul avion français porteur infecté.

Au Royaume-Uni, un rapport a révélé jeudi que neuf pour cent de l’ensemble de l’armée avaient été empêchés de se présenter au travail, soit en raison d’une infection, soit pour s’être auto-isolés pour d’autres raisons par le coronavirus chinois. 13 000 soldats, marins et aviateurs britanniques au total auraient été touchés jusqu’à présent, rapporte The Guardian, mais moins de 100 avaient été testés positifs jusqu’à présent, selon des chiffres officiels.

Des milliers de soldats britanniques ont déjà été déployés pour assister le National Health Service (NHS) dans la riposte aux coronavirus, principalement à titre logistique et dans la mise en place des hôpitaux de campagne du NHS Nightingale.

PHOTOS: l’armée fournit des fournitures à l’hôpital pendant le verrouillage du coronavirus https://t.co/iJZJqyqtH9

– Breitbart London (@BreitbartLondon) 24 mars 2020

668 marins à bord du porte-avions nucléaire français Charles de Gaulle ont été testés positifs pour le coronavirus, un tiers des 2 000 environ à bord.

31 des personnes infectées ont maintenant été hospitalisées, dont une en soins intensifs, selon le LCI, et encore plus pourraient être infectées à temps, avec un tiers des résultats des tests non encore reçus des tests de laboratoire.

Une équipe combinée de marins, de troupes et d’experts industriels travaille actuellement à la désinfection du porte-avions pour permettre la reprise des opérations. Le navire, ainsi qu’une frégate d’escorte, ont été immobilisés dans le port de Toulon après leur retour d’exercices au début de la semaine dernière.

Les navires, qui par leur nature impliquent une concentration incroyablement dense de personnes et une préparation alimentaire commune, semblent être un environnement particulièrement accueillant pour le coronavirus chinois. Au début de l’épidémie mondiale, l’un des plus grands points chauds d’infection n’était pas un seul pays, mais un seul bateau de croisière, le Diamond Princess, qui a été amarré au Japon lorsque des cas à bord ont été découverts.

Au total, 712 personnes à bord du bateau de croisière Diamond Princess ont été testées positives pour le coronavirus sur un total de 3 771 âmes à bord, bien que la moitié de ces deux personnes avaient le virus étaient totalement asymptomatiques. 12 des passagers infectés sont décédés par la suite.

L’armée britannique pourrait avoir à imposer le verrouillage, déclare le président de la Fédération de la police de la Met, https://t.co/Yht0Faq9Bf

– Breitbart London (@BreitbartLondon) 24 mars 2020

Cela peut être dû en partie à la prévalence de matériaux «sanitaires» comme l’acier et le plastique utilisés dans l’intérieur des navires, qui sont considérés comme faciles à nettoyer, mais en réalité de bons environnements pour la survie des bactéries et des virus. Les matériaux de construction navale traditionnels comme le bois et les alliages de cuivre comme le laiton sont hostiles aux virus mais sont tombés en disgrâce au siècle dernier.

On pense que le coronavirus a été embarqué à bord du seul porte-avions français lors de visites au port lorsque les marins ont été autorisés à descendre à terre et à rencontrer leurs familles, bien qu’il soit clair à l’époque où le coronavirus se propageait rapidement. Le président Macron a mis la France en lock-out quelques jours seulement après la visite du port.

L’épidémie sur le Charles de Gaulle fait suite à une épidémie similaire sur le USS Theodore Roosevelt, l’un des douze transporteurs à propulsion nucléaire américains, qui a vu près de 600 cas à l’étranger. Le navire a été placé en état de préparation réduite au large de Guam, avec seulement un équipage squelette maintenu à bord pour entretenir le réacteur tandis que la majorité des 4800 membres d’équipage sont à terre pour réduire les infections.

Le mois dernier, un sous-marin néerlandais, le HNLMS Dolfijn, est revenu des exercices tôt après une épidémie de coronavirus à bord.