Un film sur le terrorisme d’Ortega sortira en France

La première du film espagnol «Nicaragua, patrie libre à vivre», filmé semi-clandestinement par le journaliste et écrivain espagnol Daniel Rodríguez Moya dans les mois de la crise de 2018 dans le pays, sera projetée en février prochain en France. .

Il “tente de faire la lumière sur la violation des droits de l’homme au Nicaragua par le régime Daniel Ortega et Rosario Murillo”, a déclaré Rodríguez Moya lors de l’annonce de ses présentations, la première le 3 février à la Casa de América Latina. de Paris à 21h00 (217 Boulevard Saint-Germain).

Sa deuxième projection aura lieu le 4 février à l’École des hautes études en sciences sociales. Le professeur Gilles Bataillon, spécialiste de premier plan en Amérique latine, fera des commentaires critiques.

Ils attendent la présence de Geneviève Garrigos, directrice d’Amnesty International en France pour les affaires latino-américaines, et de Delphine Lacombe, chercheuse et féministe, spécialiste de la violence contre les femmes en Amérique centrale. Et fin février, il y aura une autre présentation à Montpellier, France.

Témoignages de plus de 40 protagonistes

La plupart de ce film est basé sur les témoignages de plus de 40 protagonistes, il a été tourné au Nicaragua. Et comme son directeur, révèle-t-il, il courait le risque «d’être intercepté et expulsé». Sa production invite à connaître sa version de la crise nicaraguayenne, les manifestations et l’éclatement social de 2018.

Lucía Pineda interviewée par Daniel Rodríguez Moya, pour le documentaire «Nicaragua, patrie libre pour vivre». LA PRESSE / Courtoisie / DRM

Certaines des personnes interrogées ont été persécutées et exilées, comme Lésther Alemán, Francisca Ramírez, Mónica López Baltodano, Jeancarlo López et bien d’autres, dit Moya Rodríguez est abordé dans le documentaire.

Dans son voyage, le documentaire offre également son regard sur de nombreux aspects de l’insurrection d’avril: le rôle des médias, de l’Église catholique, du mouvement paysan, des étudiants, des femmes, des mouvements féministes et des LGBT, ainsi que des aspects de l’exil forcé de milliers de Nicaraguayen.

Remerciements également aux écrivains Sergio Ramírez et Gioconda Belli, aux journalistes Miguel Mora, Lucía Pineda et Carlos Salinas, au militant des droits de l’homme Marcos Carmona, à l’étudiante Madelaine Caracas, Nahomy Urbina (commandant Masha), entre autres persécutés par le régime Ortega-Murillo.

Bande-annonce du documentaire “Nicaragua, patrie libre pour vivre”

Il sera également projeté aux États-Unis et en Espagne

Ce documentaire sera également présenté fin mars aux États-Unis et en avril en Espagne, grâce à SOS Nicaragua Espagne, pour commémorer les deux ans de l’épidémie d’avril 2018.

Concernant le Nicaragua, Moya Rodríguez a déclaré pour le moment qu’il était impossible de le présenter car la crise socio-politique continue dans ce pays.

Il y a actuellement 65 prisonniers politiques; Les sièges et la répression contre les opposants au régime se poursuivent également; Plus de 70 Nicaraguayens en exil n’ont pas non plus regagné le pays.

Les mères de plus de 300 personnes tuées lors de la crise de 2018 continuent de demander justice et d’enquêter sur ces crimes contre l’humanité; tandis que les groupes politiques continuent d’exiger des élections transparentes, une réforme du système électoral et de permettre leur observation internationale.