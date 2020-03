Un fonctionnaire français accusé d’avoir drogué 200+ femmes pour les faire uriner

Un haut fonctionnaire du ministère français de la Culture a été inculpé d’avoir drogué plus de 200 femmes avec des diurétiques afin qu’il puisse prendre des photos et regarder pendant qu’elles urinaient.

Le journal français Libération rapporte que lors des entretiens d’embauche au ministère, le fonctionnaire offrirait aux femmes du café ou du thé, et après quelques minutes le pervers reviendrait avec une boisson enrichie de furosémide, un puissant diurétique connu sous le nom de «pilule d’eau». en raison de sa capacité à produire plus d’urine dans le corps.

Il emmènerait ensuite les femmes faire un tour des sites historiques à Paris autour du ministère de la Culture, leur disant qu’il était important de connaître les sites si elles devaient travailler au ministère.

Lorsque les femmes ont été frappées d’une envie incontrôlable d’uriner, le fonctionnaire leur a proposé de les protéger avec son manteau alors qu’elles se soulageaient par terre.

L’une des victimes a confié à Libération: «J’ai uriné sur le sol, presque à ses pieds. J’étais humilié et honteux. »

Un autre a déclaré: «J’ai senti mon ventre gonfler, j’étais au bord de l’inconfort. Sous un pont, j’ai baissé mon pantalon et ma culotte et j’ai uriné. Pendant ce temps, il tenait son manteau devant moi pour me cacher et en regardant mon visage. »

Les écoles françaises forcées de battre les drapeaux de l’UE à côté de Tricolore dans les réformes Macron https://t.co/ViASDDRnCs

– Breitbart London (@BreitbartLondon) 4 septembre 2019

Le responsable aurait tenu des registres méticuleux de chaque incident dans un tableur Excel, dans un cas, il a enregistré: “Heure de début 9h00 Heure de l’événement 9h55. Heure d’application 10h00 Heure de la libération 10h10. Suis-je abaisse son pantalon avant même que je la protège. Assez longtemps, je lui offre un papier, elle s’essuie juste devant moi. “

Dans un autre cas, il a écrit: «Elle commence à laisser tomber des collants et des culottes (noires). Elle s’accroupit et laisse tomber un jet très fort et très long. »

L’une des femmes a été admise à l’hôpital pendant quatre jours pour une infection des voies urinaires.

L’homme a mené son plan pervers sur plus de 200 femmes entre 2009 et 2018. Il a finalement été arrêté après qu’une femme a dénoncé à ses supérieurs pour avoir pris des photos de ses jambes sous son bureau.

Le ministère de la Culture a nié être au courant des activités du fonctionnaire; Cependant, Libération rapporte qu’au moins deux femmes ont porté plainte contre l’homme.

Le fonctionnaire a depuis été limogé et fait l’objet d’une enquête de la police pour abus sexuel et administration d’une substance nocive.

La France de Macron forcera les médias sociaux et les moteurs de recherche à censurer le «discours de haine» https://t.co/jKIdvaSjLA

– Breitbart London (@BreitbartLondon) 5 juillet 2019

Suivez Kurt Zindulka sur Twitter à @KurtZindulka ou envoyez un courriel à kzindulka@breitbart.com