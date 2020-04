Un Français de 64 ans renonce à une sortie en avion de chasse surprise via un siège éjectable – National

Rien ne dit “je ne veux pas” comme tirer la poignée du siège éjectable pendant un trajet en avion de chasse que vous n’avez jamais demandé.

Un civil de 64 ans a paniqué et s’est accidentellement lancé hors d’un avion de chasse alors qu’il parcourait plus de 500 kilomètres à l’heure l’an dernier, selon un rapport d’incident compilé par des responsables de l’aviation française. L’homme n’était pas correctement attaché et il a saisi par erreur la poignée d’éjection pour éviter de flotter hors de son siège pendant le décollage, a indiqué le rapport.

LIRE LA SUITE:

Un incendie incendie 3 500 voitures de location laissées inutilisées en raison d’un coronavirus à l’aéroport de Floride



Selon le rapport, l’homme non identifié était cadre dans une entreprise de défense et n’a jamais manifesté d’intérêt pour le vol. Néanmoins, ses collègues ont tiré quelques ficelles et ont réussi à le surprendre avec un tour dans un jet Dassault Rafale B biplace le 20 mars 2019, selon le rapport.

L’histoire continue sous la publicité

Les résultats suggèrent qu’il ne ressentait pas exactement le besoin de vitesse.

2:14

Bande-annonce de “Top Gun: Maverick”

Bande-annonce de “Top Gun: Maverick”

Le cœur de 64 ans battait entre 120 et 145 battements par minute avant le décollage, mais il a quand même continué le trajet parce qu’il ne voulait pas refuser le cadeau, ont déclaré les enquêteurs. Ils ont retiré la fréquence cardiaque d’une montre connectée qu’il portait à l’époque.

L’avion a décollé de la base aérienne de Saint-Dizier dans le nord-est de la France et a commencé à grimper, soumettant le pilote militaire et le passager jusqu’à 3,7 fois la force de gravité régulière – plus de force que le passager n’a été autorisé médicalement à endurer, selon le rapport.

Ce graphique compilé par des enquêteurs de l’aviation en France montre la force de gravité ressentie par les passagers d’un avion de chasse au décollage, avant (avant) et après (après) un passager s’est éjecté de l’avion.

Gouvernement de la France

La force intense n’a duré que quelques secondes, puis les occupants de l’avion se sont soudainement sentis plus légers que la gravité. Le passager a commencé à flotter hors de son siège parce que ses sangles étaient trop lâches, alors il a attrapé quelque chose pour se stabiliser, selon le rapport.

L’histoire continue sous la publicité

LIRE LA SUITE:

Un incendie de forêt à Tchernobyl déclenche un pic de rayonnement autour d’une centrale nucléaire



Ce quelque chose était la poignée de l’éjecteur, qui l’a propulsé hors de l’avion à une altitude de 400 mètres (1 300 pieds). Son casque s’est envolé, mais le parachute du siège s’est déployé, permettant à l’homme de retomber sur Terre relativement indemne.

Un avion de chasse Dassault Rafale B est montré dans cette photo de fichier.

Gouvernement de la France

Le pilote d’avion s’est empêché d’être éjecté automatiquement avec son passager, et il a réussi à faire atterrir l’avion sans auvent sur le cockpit.

Les enquêteurs sur les accidents aériens ont cité de nombreuses erreurs dans le processus qui a conduit à l’incident, qui est toujours à l’étude.

L’une de ces erreurs est flagrante: ne cédez pas à la pression des pairs lorsqu’un jet de plusieurs millions de dollars est impliqué.

© 2020 Global News, une division de Corus Entertainment Inc.

NORMES JOURNALISTIQUES

SIGNALER UNE ERREUR

.