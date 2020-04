Un Français emprisonné après avoir enfreint huit fois les règles de quarantaine

Un homme de la ville française de Loire a été envoyé en prison par un juge après avoir violé à plusieurs reprises les mesures de verrouillage destinées à stopper la propagation du coronavirus chinois.

L’homme de 35 ans était en libération conditionnelle au moment de son arrestation et, selon les procureurs, il avait déjà été condamné à 16 reprises pour un certain nombre d’infractions, dont la consommation de drogues, l’outrage au tribunal, le vol et les transports en commun sans billet.

L’homme a été placé au centre de détention de La Talaudière après qu’un tribunal pénal l’ait reconnu coupable de “mise en danger de la vie d’autrui”, rapporte Le Parisien.

L’homme n’est pas la première personne dans la région à être condamnée à une peine de prison pour avoir violé les mesures de verrouillage nationales mises en place par le président Emmanuel Macron.

Un jeune de 19 ans, qui avait violé les mesures dix fois en quelques jours seulement, a également été condamné à une peine de quatre mois de prison – même si, dans son cas, elle a été suspendue.

Les sanctions pour violation des règles de verrouillage varient de 135 € pour la première infraction à 1 500 € pour une autre infraction dans un délai de 15 jours, à 3 700 € d’amende et six mois de prison pour ceux qui enfreignent la loi plus de quatre fois. en un seul mois.

Les cas ne sont pas les premiers en France à révéler comment certains habitants n’obéissent pas aux règles de verrouillage ou ne les prennent pas au sérieux.

La police de la banlieue parisienne interdite de Seine-Saint-Denis se dit débordée en essayant d’appliquer les mesures de verrouillage et a déjà prononcé un nombre record d’amendes.

«Nous n’allons pas abandonner. Mais nous savons aussi où vivent ces gens et comment ils vivent. Un confinement strict, pour eux, est tout simplement impossible », a déclaré un policier travaillant dans la région.

Les résidents d’autres pays ont également ignoré les mesures de verrouillage, certains jeunes en Allemagne allant jusqu’à organiser des «corona parties».

