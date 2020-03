Un groupe féministe anti-migration massive expulsé d’une manifestation anti-violence

Un groupe féministe anti-migration de masse a été retiré de force d’une manifestation contre la violence à l’égard des femmes, affirmant que c’était parce qu’elles dénonçaient des agresseurs sexuels de migrants.

Le groupe Collectif Némésis a publié une vidéo de membres brandissant des pancartes faisant référence aux gangs de viol de Rotherham et affirme que 52% des viols dans la région d’Ille de France, où se trouve Paris, ont été commis par des étrangers. La vidéo s’est terminée avec le retrait forcé du groupe.

Une courte vidéo de notre passage à la manif #Noustoutes pic.twitter.com/ccsouGdd6O

– Collectif Némésis (@ NemesisNemesi18) 24 novembre 2019

Selon le magazine français conservateur Valeurs Actuelles, le groupe a prédit qu’il ne serait pas le bienvenu la veille de la manifestation. Ils ont déclaré: “Nous ne doutons pas que notre simple présence serait interprétée comme une agression de la part des organisateurs de cette marche en raison de nos opinions sur l’immigration”.

Ils ont ensuite dénoncé le groupe Nous Toutes qui a organisé l’événement, déclarant qu’ils étaient “plus concernés par la promotion du laxisme de gauche que par la véritable protection des femmes et de leurs droits”. Elles ont ajouté que de nombreux groupes féministes ne traitent que de «thèmes anecdotiques» plutôt que de véritables problèmes qui affectent les femmes.

“Les sites et organisations féministes n’ont rien dit sur les viols et agressions de Cologne en 2015 et les viols massifs commis par des Indo-Pakistanais à travers l’Angleterre pendant des décennies”, ont-ils ajouté.

Le mouvement présente une certaine similitude avec le mouvement de 120 décibels (120 dB) en Allemagne qui est apparu en février de l’année dernière et a répertorié les incidents en Allemagne où des migrants avaient violé ou tué de jeunes femmes européennes.

Un officier de police de Paris déclare que la majorité des agresseurs sexuels dans le métro viennent de milieux nord-africains https://t.co/2WhfLjBSgz

– Breitbart London (@BreitbartLondon) 11 mars 2018

Le groupe, qui a également participé à une manifestation au festival du film de Berlinale, a été nommé d’après la gamme de décibels d’alarmes de viol qui sont devenues populaires après les attaques sexuelles massives du Nouvel An à Cologne en 2015.

Les agressions sexuelles en région parisienne ont augmenté sur les transports en commun selon un rapport de la préfecture de police de Paris en début d’année selon lequel en 2018 le nombre avait augmenté de 30%.

Un policier en civil qui travaillait sur le métro parisien a affirmé que la majorité des agresseurs sexuels qu’il avait arrêtés étaient issus de l’immigration nord-africaine.

Suivez Chris Tomlinson sur Twitter à @TomlinsonCJ ou par courriel à ctomlinson (at) breitbart.com