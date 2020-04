Un homme condamné pour avoir craché sur la police alors qu’il prétendait avoir un coronavirus

Un homme de la ville française de Montpellier a été condamné à huit mois de prison pour avoir craché sur des policiers et leur avoir dit qu’il avait été testé positif pour le coronavirus de Wuhan.

L’arrestation de l’homme a eu lieu la semaine dernière jeudi soir alors qu’il était entré par effraction dans une pharmacie locale pour avoir prétendument volé des masques chirurgicaux. Mais l’incident de crachat n’a eu lieu que lorsque les policiers l’ont ramené au poste de police local.

David Leyraud, secrétaire régional adjoint du syndicat Alliance Police Occitanie, a déclaré au diffuseur France Bleu: «C’est quand il était dans les cellules du commissariat de Montpellier qu’il s’est mis en colère et a commencé à cracher sur le sol, insultant la police et criant qu’il avait un coronavirus. “

«Lorsque la police s’est rapprochée pour lui demander de se calmer, il a craché sur eux. [The officer] a dû mettre un masque et le menotter. Il a essayé de les mordre. Évidemment, [the suspect] n’avait pas de masque », a ajouté Leyraud.

Selon le diffuseur, l’incident survient après qu’une femme de 25 ans dans la Loire a été condamnée pour avoir craché à la police.

M. Leyraud a affirmé qu’il y avait eu plusieurs autres cas de personnes crachant sur la police depuis que le président Emmanuel Macron avait ordonné la fermeture nationale de 15 jours la semaine dernière.

“Chaque fois, la police doit être confinée jusqu’à ce qu’elle sache si elle a été infectée”, a déclaré Leyraud.

Les mesures de quarantaine deviennent de plus en plus difficiles à appliquer dans la banlieue interdite à Paris fortement peuplée de migrants, où la police locale a déclaré aux médias que de nombreux habitants issus de l’immigration pensent que le virus est un complot pour les empêcher de sortir de la rue.

«Nous n’allons pas abandonner. Mais nous savons aussi où vivent ces gens et comment ils vivent. Un confinement strict, pour eux, est tout simplement impossible », a déclaré un officier.

À Paris même, des habitants du 18e arrondissement, qui abrite également une importante population issue de l’immigration, ont été trouvés ignorant les mesures de quarantaine. Un journaliste français a même vu une femme du coin tousser délibérément le visage de policiers.

