Un journaliste frappé au visage par un bidon de gaz de la police en France

Le journaliste Mustafa Yalgin a été blessé lorsqu’une cartouche de gaz lacrymogène lancée par la police a frappé et brisé son masque facial (Photo: .)

Un photojournaliste pourrait perdre l’œil après avoir été frappé au visage avec une cartouche de gaz lors de violentes manifestations en France.

Les images montrent le journaliste de l’agence de presse turque Anadolu Mustafa Yalgin couvert de bandages, avec du sang qui coule de ses yeux.

Son masque facial a été brisé par une cartouche de gaz lacrymogène lancée par la police française lors d’une manifestation hier.

Il a été transporté d’urgence dans un hôpital voisin, des journalistes sur place affirmant qu’il était “probable” qu’il perdrait un œil en conséquence.

La France reste fermée pour un deuxième jour aujourd’hui, après que des flammes et des gaz lacrymogènes aient envahi les rues en pleine grève des réformes des retraites.

Le pays a été frappé par le chaos des voyages, la fermeture des écoles et des hôpitaux en sous-effectif tandis que les manifestants se sont révoltés hier dans les rues de Paris, entraînant des dizaines d’arrestations.

Le personnel des transports, les enseignants, les médecins, la police, les pompiers et les fonctionnaires se sont mis en grève contre les réformes prévues des retraites d’Emmanuel Macron qui les verraient prendre leur retraite plus tard ou faire face à des paiements réduits.

Le photojournaliste de l’agence turque Anadolu Mustafa Yalgin a été blessé à l’œil par une cartouche de gaz lacrymogène lancée par la police française lors de violentes manifestations (Photo: .)

La cartouche a brisé le masque facial de Yalgin (Image: .)

Un pompier combat les flammes allumées par l’entrée d’une station de métro à Paris (Photo: .)

La police intervient dans les manifestations pendant les grèves (Photo: .)

Des feux d’artifice sont tirés sur des policiers par des manifestants (Photo: .)

Des gaz lacrymogènes et des torches sont lancés dans les rues de Paris (Photo: .)

Les syndicats ont déclaré que 1,5 million de personnes ont participé aux manifestations au cours des grèves à l’échelle nationale (Photo: .)

La police a utilisé des bombes fumigènes pour disperser la foule (Photo: .)

Les manifestations et les grèves devraient fermer la France pour une deuxième journée aujourd’hui (Photo: .)

Les manifestants se heurtent à la police alors que la violence éclate (Photo: .)

Les grèves ont inspiré plus de 800 000 personnes à manifester, et de violents affrontements ont été signalés dans un certain nombre de villes.

Les syndicats ont déclaré qu’il n’y aurait pas de relâche dans les grèves jusqu’à ce que le président français abandonne ses plans.

Une majorité de trains aux heures de pointe en direction de Paris ont été annulés ce matin et 10 des 16 lignes de métro ont été fermées tandis que d’autres ont des services limités.

Les embouteillages totalisant plus de 350 kilomètres ont obstrué les routes principales à l’intérieur et autour de la capitale, selon l’application de la circulation Styadin, car de nombreux navetteurs ont pris leur voiture.

Patrick Dos Santos, 50 ans, employé des transports à Paris, a déclaré: “Nous allons protester pendant au moins une semaine, et à la fin de cette semaine, c’est le gouvernement qui va reculer.”

M. Macron, 41 ans, ancien banquier d’investissement qui a pris ses fonctions en 2017 sur la promesse d’ouvrir l’économie hautement réglementée de la France, a déclaré que le système de retraite actuel était injuste et trop coûteux.

Son gouvernement aurait fait des plans pour faire face à la grève ce week-end.

Des centaines de milliers de personnes sont descendues dans les rues des villes de France (Photo: .)

Emmanuel Macron fait face à son plus gros test depuis le mouvement Gilet Jaune (Photo: .)

Les chemins de fer, les travailleurs des transports, les enseignants, les étudiants, les employés des hôpitaux, les policiers, les éboueurs, les chauffeurs de camions et les employés des compagnies aériennes se joignent à la grève (Photo: .)

Des manifestants défilent avec des masques à gaz alors que des gaz lacrymogènes sont tirés (Image: AP)

La police française a donné le chiffre de 800 000 personnes descendant dans les rues à travers le pays, dont 65 000 à Paris.

Mais les dirigeants syndicaux ont fait monter les chiffres, le syndicat CGT affirmant que 1,5 million de personnes se sont déplacées à travers la France.

La perturbation signifiait que les sites touristiques populaires de Paris, y compris la Tour Eiffel et le Musée du Louvre, étaient fermés pour la journée et les plaques tournantes généralement très fréquentées comme la Gare du Nord étaient inhabituellement calmes.

L’opérateur ferroviaire SNCF indique que 90% des trains régionaux ont été annulés par la perturbation de jeudi.

Des centaines de vols ont également été annulés, les compagnies aériennes prévenant de nouvelles perturbations à venir.