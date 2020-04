Un médecin du Stade de Reims se suicide par un diagnostic de Covid-19

Bernard González a travaillé 23 ans dans le club français avec beaucoup de professionnalisme et de passion pour dire de son président Jean-Pierre Caillot; sa femme a également été testée positive pour le virus.

Le Le football français en deuil pour la mort de Bernard González, médecin du Stade de Reims, qui il a pris sa vie au milieu de l’isolement après positif pour Covid-19; sa femme a également été diagnostiquée avec le virus.

Le Club de Ligue 1 a confirmé la nouvelle par une déclaration soulignant la Les qualités et l’amour de González pour l’équipe, après que Il a fait partie de son équipe médicale pendant 23 ans.

“C’était un homme de science et de lettres, d’une curiosité inépuisable; c’était un homme de papier, d’encre, que je vous ai écrit dans un scénario barré, mais avec un verbe clair, c’était l’âme d’un artiste. Il était un amoureux du Stade de Reims, de son histoire et de son passé. »

Jean-Pierre Caillot, président de la Reims, a dit qu’il était sans voix après ce qui s’est passé et a assuré que le La pandémie de Covid-19 a frappé le cœur du club, être un professionnel qui a même fait du bénévolat.

“Sa mission dans le club a été réalisée depuis plus de 20 ans avec le plus grand professionnalisme, d’une manière passionnée et même désintéressée. Le Docteur González, dans les périodes les plus difficiles du club, il a travaillé sur une base volontaire. Il était un médecin précis dans ses missions et un artiste pour ses passions », ajouté.

Le gestionnaire a révélé qu’il y avait beaucoup de confiance et d’amitié dans la mesure où González est devenu son médecin personnel; De plus, il a envoyé un message de solidarité à la famille.

Selon les rapports locaux, le médecin a laissé une note d’adieu qui ne sera pas divulguée et il était en quarantaine avec sa femme, qui a également été infectée par un coronavirus.

(Avec des informations de Notimex)