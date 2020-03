Un message d’enfance dans une bouteille reçoit une réponse après neuf ans

Max Vredenburgh, dix-neuf ans, du Massachusetts, vient de recevoir une réponse au message qu’il a mis dans une bouteille il y a près de dix ans.

«Quand j’ai lu sa lettre pour la première fois, mon cœur, mon estomac venait de tomber. J’étais comme, “Oh mon Dieu.”… C’est fou “, a déclaré le deuxième étudiant de l’Université de Suffolk à CBS Boston. À dix ans, Vredenburgh a jeté une simple lettre dans l’océan depuis une plage de Rockport:

Bonjour mon nom est Max.

Si vous lisez cette lettre, veuillez réécrire.

…

Je vais vous parler un peu de moi. J’ai 10 ans

vieux, j’aime les pommes, j’aime la plage, mon

couleurs préférées bleu, j’aime les animaux, je

comme les voitures, et j’aime l’espace.

Réponds-moi s’il te plait.

Cordialement, Max Vredenburgh

Près d’une décennie plus tard, ses parents ont reçu une réponse. Il semble que la bouteille se soit précipitée vers le sud de la France, où elle a été récupérée par une personne identifiée uniquement comme «G. Dubois »et une adresse.

Le 21 août 2010, j’ai lancé un message dans une bouteille dans l’océan depuis une plage de Rockport, MA. Le 10 octobre 2019, cette lettre a été retrouvée sur la plage en France. Je suis époustouflé. 9 années. pic.twitter.com/Af2tEwoQtq

– māx (@VredenburghMax) 8 novembre 2019

“Je ne pensais même pas que ça arriverait là et si ça arrivait là, je ne pensais pas que quelqu’un allait vraiment écrire une lettre”, a déclaré Vredenburgh.

Il connaît la prochaine étape: pour savoir qui a trouvé la bouteille et a pris le temps d’écrire à un petit garçon plein d’espoir qui aime l’espace et les animaux, il lui suffit de lui rendre la pareille. “C’est la connexion humaine et, pour moi, cela m’a frappé sur le plan émotionnel parce que je me suis réfléchi sur moi-même et mon passé”, a déclaré Vredenburgh. “Je pense que, pour d’autres personnes, cela pourrait être la même chose.”

À environ 3 400 milles de distance, quelqu’un attend une réponse.