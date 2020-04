Un sixième touriste britannique qui a visité un chalet de ski français est positif pour le coronavirus

La France a désormais enregistré 12 cas de virus mortel de type Sars (Photo: . / .)

Un autre ressortissant britannique qui a séjourné dans un chalet de la station des Contamines-Montjoie a reçu un diagnostic de coronavirus.

La semaine dernière, cinq citoyens britanniques, dont un enfant de neuf ans, ont été diagnostiqués avec la maladie aéroportée, après avoir séjourné au même lodge dans les Alpes françaises.

On pense qu’ils ont contracté le virus de type Sars de l’homme d’affaires britannique Steve Walsh, qui l’a ramassé lors d’une conférence à Singapour.

Alors que la première poignée de clients britanniques dans un chalet a été diagnostiquée avec la maladie, six autres ont également été transportés à l’hôpital et placés en isolement – dont l’un a maintenant été testé positif.

Un centre de la station où des dépistages de la température des coronavirus ont eu lieu cette semaine (Photo: . / .)

Le coronavirus a maintenant tué plus de 1 526 personnes et plus de 67 000 personnes infectées dans le monde, principalement en Chine (Photo: EPA)

Dans un communiqué, le ministère français de la Santé a déclaré que l’état de santé de l’homme n’était pas considéré comme grave.

La France a désormais enregistré 12 cas de souche de coronavirus – nommée Covid-19 – dont l’un d’un touriste chinois décédé dans un hôpital parisien.

Depuis, quatre patients se sont rétablis et sont sortis de l’hôpital et les autres reçoivent toujours un traitement.

Pendant ce temps, au Royaume-Uni, huit des neuf personnes testées positives pour le coronavirus ont reçu le feu vert et ont été libérées des soins médicaux.

Les 94 personnes qui ont été isolées à l’hôpital Arrowe Park, Wirral, Merseyside ont également été libérées.

Ils ont tous passé 14 jours en quarantaine après avoir été rapatriés sur des vols affrétés par le gouvernement britannique au départ de Wuhan, en Chine – l’épicentre de l’épidémie.

Les touristes britanniques continuent d’être isolés dans la station des Contamines-Montjoie (Photo: . / .)

Des travailleurs portant des vêtements de protection se promènent dans les rues de Pékin, en Chine (Photo: EPA)

Une seule personne reste à l’hôpital alors que 100 autres personnes sont en quarantaine à Milton Keynes.

Jusqu’à présent, plus de 1 500 personnes sont mortes en Chine ainsi que quatre autres aux Philippines, au Japon, à Hong Kong et en France, respectivement.

Le ministre français de la Santé a confirmé aujourd’hui qu’un Chinois de 80 ans était décédé dans un hôpital parisien après avoir succombé à «une infection pulmonaire à coronavirus».

Agnès Buzyn a déclaré que la touriste était isolée à l’hôpital Bichat-Claude Bernard dans le nord de la capitale depuis qu’elle est tombée malade le 25 janvier.

Il serait arrivé en France neuf jours plus tôt en provenance de la province du Hubei – dont Wuhan est la capitale régionale.

Le nombre total de cas confirmés dans le monde s’élève désormais à plus de 67 000 dans 27 pays.

Les craintes grandissent sur le bogue qui se propage rapidement à Londres après qu’il a été révélé qu’un ressortissant chinois diagnostiqué dans la capitale avait emmené un Uber dans un hôpital de Lewisham.

Un ancien patient coronavirus britannique était l’un des 250 délégués au UK Bus Summit au centre QEII à Westminster le 6 février.

Les participants à la conférence comprenaient des personnalités de tout le pays, dont la ministre des bus Baroness Vere de Norbiton.

