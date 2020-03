Un skieur britannique meurt «après s’être écrasé dans une barrière à neige» dans les Alpes françaises

C’est arrivé dans la station des Deux Alpes, en France (Photo: Shutterstock)

Un jeune skieur britannique est décédé après s’être écrasé dans une barrière de neige au bord d’une piste de ski dans les Alpes françaises.

Le joueur de 26 ans, qui n’a pas été nommé, skiait sur une piste de ski balisée dans la station des Deux Alpes.

Selon des informations locales, l’homme portait un casque lorsqu’il a heurté l’obstacle.

Une enquête a été ouverte sur la tragédie survenue lundi vers 15 heures.

L’homme est décédé sur les lieux (photo: Shutterstock)

Le skieur était sur la Piste des Fées, une piste classée «rouge» pour les skieurs intermédiaires avancés.

Des médecins sont arrivés sur les lieux mais malgré les tentatives de réanimation de la victime, il est décédé sur les pistes.

Un porte-parole de la police de montagne locale a déclaré: «Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances de cet accident.

Le skieur est décédé peu de temps après notre arrivée. »

Il s’agit du deuxième décès cette saison impliquant des barrières à neige en Isère.

Fin décembre, une française de 13 ans est décédée après avoir heurté une barrière dans la station de Sept Laux.

Les barrières à neige sont des structures en bois utilisées pour retenir la neige sur les pentes quand il y a du vent.

La station des Deux Alpes est populaire auprès des touristes britanniques. Il possède le plus grand glacier skiable d’Europe et est la deuxième plus ancienne station de ski de France après Chamonix.