Un squelette de dinosaure mystérieux de 2,4 millions de dollars mis aux enchères en France

(CNN) – Le squelette presque complet d’un dinosaure vieux de 150 millions d’années a été vendu pour plus de 2,36 millions de dollars à Paris, en France. La vente aux enchères a eu lieu au premier étage de la Tour Eiffel ce lundi.

Découvert au Wyoming, aux États-Unis, et mis au jour entre 2013 et 2015, le fossile mesure 2,6 mètres de haut et près de 9 mètres de long. Les scientifiques n’ont pas encore confirmé l’espèce de ce dinosaure, bien qu’il ait été identifié comme un théropode carnivore.

Selon la maison de vente aux enchères Aguttes, deux paléontologues ont examiné de près le fossile avant la vente. Ils disent qu’il ressemble beaucoup à un Allosaurus, un dinosaure qui parcourait la Terre il y a entre 155 et 150 millions d’années, au cours de la dernière période du Jurassique.

Mais une série de différences anatomiques, y compris la structure du bassin, du crâne et des dents du fossile, nous obligent à penser qu’il peut encore être classé comme un genre complètement nouveau de dinosaure.

L’identité de l’acheteur et du vendeur privé reste également non confirmée.

Le fossile serait en bon état, avec environ 70% du squelette intact. Aguttes a déclaré qu’une partie du produit de la vente ira à deux associations caritatives pour la faune.

Questions en suspens

Avec des questions sans réponse sur l’identité du dinosaure, plusieurs scientifiques étaient contre la vente aux enchères. Le mois dernier, la Société de paléontologie des vertébrés, qui représente plus de 2 000 professionnels et étudiants, a demandé l’annulation de la vente.

Dans une lettre ouverte à Aguttes, l’organisation a demandé que le squelette soit “gardé dans la confiance du public”, ce qui permettrait aux experts de “réexaminer, mesurer et réinterpréter” le fossile. La lettre remettait également en question les allégations selon lesquelles le nouveau propriétaire pourrait nommer l’espèce non identifiée.

La brochure de vente aux enchères avait suggéré que le dinosaure “pourrait être nommé d’après eux ou comme l’un de ses enfants, comme convenu avec le scientifique qui décrit officiellement l’espèce.”

Cette vente est la dernière d’une série de ventes paléontologiques de haut niveau organisées par Aguttes. En 2016, cette maison de vente aux enchères a vendu un squelette d’Allosaurus confirmé pour 1,32 million de dollars. L’année dernière, un squelette de mammouth complet a été vendu aux enchères pour plus de 641 000 $.

