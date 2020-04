Un virologue belge a expliqué le taux élevé de mortalité par COVID-19 dans le pays

Le taux de mortalité relativement élevé de la Belgique en raison de la pandémie mondiale de coronavirus COVID-19 est dû à la nature belge des statistiques, a déclaré lundi Emmanuelle André, du siège de Coronavirus.



La Belgique est en tête du ratio des décès associés au COVID-19 par rapport à la population totale.

Selon lui, l’inclusion des cas de coronavirus non confirmés dans les statistiques ainsi que des cas confirmés donne l’impression que la Belgique fait face à un nombre de décès beaucoup plus élevé que les autres pays.

«Notre système de surveillance, qui tient compte de ce qui se passe dans les maisons de retraite, n’est pas utilisé dans un certain nombre de pays avec lesquels nous sommes comparés. Mais maintenant, nous voyons que de plus en plus de pays commencent à adopter le modèle belge, car ce modèle, même s’il donne de gros chiffres, est plus précis pour résoudre le problème. Lorsque nous ne disposons pas des données, il est beaucoup plus difficile d’agir », – a déclaré Andre.