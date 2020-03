Une attaque rapide de Kalachnikov prise sur vidéo dans une rue de la ville française

Une vidéo de ce qui a été rapporté comme une attaque impliquant des tirs de fusil Kalachnikov dans la ville française de Nîmes a été publiée sur les réseaux sociaux.

L’attaque, qui a eu lieu dimanche soir dans le quartier Pissevin de la ville, aurait fait une quarantaine de coups de feu, faisant des dégâts matériels mais pas de blessés ni de morts selon la police locale, rapporte le journal français Midi Libre.

Selon le journal, les coups de feu ont été identifiés comme provenant d’un ou de plusieurs fusils Kalachnikov et ont déclaré que des équipes d’investigation médico-légale étaient sur place peu de temps après la fusillade, le Service régional de police judiciaire (SRPJ) prenant en charge l’enquête lundi.

Le quartier Pissevin a connu plusieurs fusillades au cours des derniers mois. En juin, une fusillade a eu lieu à la galerie Richard-Wagner et, plus tard en octobre, une autre fusillade a eu lieu dans la même zone où un homme a été blessé et transporté à l’hôpital après avoir été blessé à la jambe.

Après la fusillade de dimanche, le préfet du Gard Didier Lauga a réagi à l’incident en disant: “Ces coups ne doivent pas être banalisés”.

Les armes à feu de qualité militaire sont devenues de plus en plus courantes dans le monde criminel français, avec des raids de la police au cours des dernières années, non seulement des fusils Kalachnikov, mais d’autres articles, notamment des lance-roquettes antichars.

Selon les statistiques du ministère français de l’Intérieur, la France a connu en 2019 une flambée de crimes violents avec une augmentation de 8,4% des cas d’homicide pour un total de 970 victimes.

Le professeur de criminologie Alain Bauer a noté que les statistiques étaient le «pire record que nous ayons vu depuis des années».

“Tous les types de violence sont concernés, ce qui fait craindre un retour à il y a près de 40 ans, du moins en raison d’homicides et de tentatives d’homicide”, a-t-il ajouté.

L’augmentation des niveaux de violence et de criminalité, en particulier dans les banlieues interdites dans diverses villes françaises, qui ont souvent également une forte population de migrants, a fait craindre à certains que la violence pourrait déborder dans un conflit civil.

