Une crise pétrolière sans précédent?

Comme le rapporte le Financial Times, «West Texas Intermediate, la référence américaine, s’échangeait à -40,32 $ le baril en une journée de chaos sur les marchés pétroliers. Le prix de règlement lundi était de -37,63 $, contre 18,27 $ vendredi. Les commerçants ont capitulé face à l’accès limité à la capacité de stockage à travers les États-Unis, y compris le principal point de livraison du pays de Cushing, en Oklahoma ».

Étrange! Le pétrole était une denrée précieuse et les États-Unis dominaient toujours le commerce du pétrole dans le monde entier. Les États-Unis ont pris quelques mesures irrationnelles et extrajudiciaires pour maintenir leur contrôle sur les prix du pétrole dans le passé. À partir du renversement du gouvernement légitime de Mohammad Mosaddegh, le Premier ministre iranien en 1953 par la CIA des États-Unis et le MI6 du Royaume-Uni, la guerre en Irak, la guerre en Libye, la Syrie, le Yémen, l’Afghanistan, etc., font partie de la même série de actions avec un seul objectif, contrôler l’industrie pétrolière. Les opérations de la CIA en Amérique latine, en Afrique, en Asie, etc., sont liées à l’industrie pétrolière. Le pétrole est échangé en dollars, et indirectement le bénéficiaire du commerce du pétrole était la diplomatie américaine, qui tourne également autour de l’industrie pétrolière.

Avec l’épidémie de COID-19 et sa propagation rapide dans le monde entier, les cas de coronavirus:

2.482.577 et le nombre de morts atteint: 170.484. Les États-Unis sont les plus touchés par la pandémie, avec 792 938 cas confirmés et 42 518 morts. (Les statistiques peuvent changer sur une période de temps). Comme il n’y a pas encore de remède, de médicament ou de vaccin, la seule option qui reste est de garder une distance sociale et de pratiquer des habitudes hygiéniques. La plupart des pays ont imposé un verrouillage total ou partiel, entraînant moins de mouvements. Les vols sont suspendus, les trains sont annulés et presque le secteur des transports est arrêté. L’industrie est fermée et la demande de pétrole est considérablement réduite. Avec le début du printemps, le temps est devenu plus chaud et la demande de chauffage est également réduite. Tous ces facteurs ont entraîné la demande de pétrole au strict minimum.

Le 12 avril 2020 (dimanche), les pays producteurs de pétrole ont accepté à contrecœur la baisse de production la plus importante jamais négociée dans un effort coordonné sans précédent de la Russie, de l’Arabie saoudite et des États-Unis pour stabiliser les prix du pétrole et, indirectement, les marchés financiers mondiaux. L’impact immédiat se traduit temporairement par une hausse des prix du pétrole. Les pays producteurs de pétrole conservaient le stockage du pétrole invendu et ont atteint la saturation de la capacité de stockage.

Il s’agit de la troisième crise majeure de l’industrie pétrolière. La première a eu lieu en 1973 lorsque des membres arabes de l’OPEP (Organisation des pays exportateurs de pétrole) ont décidé de quadrupler le prix du pétrole à près de 12 dollars le baril. Les exportations de pétrole vers les États-Unis, le Japon et l’Europe occidentale, qui, ensemble, consommaient plus de la moitié de l’énergie mondiale, étaient également interdites. La décision de l’OPEP a été prise en représailles au soutien occidental d’Israël contre l’Égypte et la Syrie pendant la guerre de Yom Kippour (1973) et en réponse à une baisse persistante de la valeur du dollar américain, qui avait érodé les recettes d’exportation des États de l’OPEP. Bien que l’embargo sur le pétrole ait été levé en 1974, les prix du pétrole sont restés élevés et l’économie mondiale capitaliste a continué de stagner tout au long des années 1970.

Une autre crise pétrolière majeure s’est produite en 1979, à la suite de la révolution iranienne (1978-1979). Des niveaux élevés d’agitation sociale ont gravement endommagé l’industrie pétrolière iranienne, entraînant une perte substantielle de production et une augmentation correspondante des prix. La situation s’est aggravée après le déclenchement de la guerre Iran-Irak (1980-1988), qui a encore accru le niveau d’instabilité dans la région. En 1981, le prix du pétrole a été stabilisé à 32 dollars le baril.

La crise actuelle qualifiée de troisième de la série est encore plus grave. Bien que toutes les crises pétrolières soient dues à différentes raisons, l’impact sur l’économie mondiale pourrait être le même. En raison des bas prix du pétrole, certaines des entreprises productrices de pétrole peuvent ne pas survivre longtemps car le coût de production varie d’une région à l’autre, d’un pays à l’autre, d’une entreprise à l’autre. D’une manière générale, le coût de production est faible au Moyen-Orient et peut durer plus longtemps.

Aux États-Unis, les prix du pétrole sont tombés dans des domaines négatifs pour la première fois de l’histoire, car l’évaporation de la demande causée par la pandémie de coronavirus a laissé le monde submergé de pétrole et de capacité de stockage insuffisante – ce qui signifie que les producteurs paient des acheteurs pour le leur enlever . Les prix négatifs sont la dernière indication de la profondeur de la crise qui frappe le secteur pétrolier après que les blocages imposés dans de nombreuses grandes économies du monde ont fait chuter la demande de brut jusqu’à un tiers, laissant l’industrie face à ce que l’analyste de Jefferies Jason Gammel a appelé «le perspectives macroéconomiques du pétrole les plus sombres »qu’il ait jamais vu.

Compte tenu de la situation actuelle de COVID-19, il semble que dans les prochains mois, la demande de pétrole pourrait ne pas augmenter de manière significative et la crise pétrolière pourrait ne pas se rétablir rapidement. L’avenir de l’industrie pétrolière semble sombre et l’économie mondiale pourrait souffrir davantage.

Trump a fait allusion à une «frappe pétrolière» de représailles contre l’Arabie saoudite