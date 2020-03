Une employée de l’hôtel est surprise en train de fouiller dans le sac d’une femme lorsque sa sœur quitte la caméra

Un YouTuber a laissé sa caméra en marche et a surpris l’employé de l’hôtel en train de fouiller dans ses affaires (Photo: @AnnieDreaXO)

Un employé d’hôtel a été pris en flagrant délit de fouille dans les affaires d’un invité lorsqu’une caméra a été enregistrée.

Annie Drea tournait dans sa chambre au Pullman Tour Eiffel à Paris lorsqu’elle est brièvement partie voir sa sœur.

C’est alors que sa caméra a capturé le moment où un homme entre et commence à fouiller dans un sac sur le lit.

Dès qu’elle a parcouru les images, elle a réalisé ce qui s’était passé et a alerté la police française.

L’hôtel a une note moyenne de 8,3 sur Booking.com, qui le décrit comme un «premier choix» pour Paris avec un emplacement «superbe» près de l’emblématique Tour Eiffel.

Annie, qui dirige un blog populaire sur la mode et la beauté sur YouTube, a déclaré que rien n’avait été pris mais que son temps dans la capitale française lui avait été «volé».

Un membre du personnel de l’hôtel à la Tour Eiffel Pullman a attrapé ma caméra de vlog en passant par ma propriété… @pullmanhotels pic.twitter.com/zZSVZ7gRIp

– ANNIE DREA (@AnnieDreaXO) 25 novembre 2019

Annie Drea gère un blog mode et beauté sur YouTube (Photo: @AnnieDreaXO)

Dans un post émotionnel sur Instagram, Annie a déclaré que le «sentiment de violation» ne quittera pas son corps.

Elle a écrit: «C’est tellement triste que même si rien n’a été physiquement pris (à notre connaissance), mon voyage à Paris avec ma sœur et une expérience que je voulais partager avec vous m’ont été complètement volés.

«Je n’aurai jamais le temps que j’ai passé au poste de police à déposer un rapport de police, l’argent que j’ai dépensé pour les vols et un nouvel hôtel, j’ai même dû utiliser mon argent de poche pour le voyage pour nous réserver dans un nouvel hôtel.

«J’ai été très gêné et non seulement cela, mais le sentiment de violation ne quittera pas mon corps.

“Je suis très ému émotionnellement par la situation et autant que j’aime la ville de Paris, je me sentais tellement en danger de me promener et cela me dérange que je n’ai pas hâte d’y retourner.”

Le Pullman Tour Eiffel a une note moyenne de 8,3 sur Booking.com (Photo: Booking.com)

Annie affirme que l’hôtel, qui fait partie du groupe hôtelier Accor, a supprimé ses commentaires négatifs de leur page dans “une tentative embarrassante de contrôle des dommages”.

Cependant, un porte-parole du groupe Accor a confirmé que l’employé avait été “licencié immédiatement” et qu’ils avaient “présenté leurs excuses sans réserve” à Annie.

Le porte-parole a déclaré à Metro.co.uk: «Nous nous sommes excusés sans réserve auprès de notre invité. Le comportement est totalement inacceptable.

«L’employé impliqué dans cet incident a été immédiatement licencié et les autorités compétentes ont été contactées en conséquence.

“La sécurité de nos clients et de leurs biens est une question de la plus haute importance pour nous et nous avons également été choqués et déçus de voir qu’à cette occasion, ces normes n’avaient pas été respectées.”

Annie est prête à télécharger son vlog sur l’épreuve sur sa page YouTube cette semaine.