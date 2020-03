Une enquête française sur Epstein Sex Network au point mort

PARIS (AP) – Des femmes qui disent avoir été violées et agressées sexuellement en France par un associé de Jeffrey Epstein expriment leur frustration face à la progression glaciaire apparente d’une enquête de la police française sur leurs allégations, et remettent en question le zèle des enquêteurs qui n’ont fait que efforts limités pour retrouver d’autres témoins.

La principale préoccupation des femmes est qu’un appel public solitaire de la police française à la présentation de témoins potentiels, lancé le 11 septembre sur Twitter et Facebook et rédigé uniquement en français, pourrait ne pas avoir atteint les personnes qui ne sont pas inscrites à ces réseaux sociaux. ou qui ne suivent pas les flux «@PoliceNationale» de la police française.

“Je suis déçu”, a déclaré Thysia Huisman, une ancienne mannequin qui fait partie d’une douzaine de personnes qui ont jusqu’à présent témoigné pour l’enquête, déclarant à la police qu’elle avait été droguée et violée en 1991 à 18 ans par Jean-Luc Brunel, un Français agent de modélisation.

“Il doit y avoir plus de victimes, mais vous devez les encourager à se manifester”, a-t-elle déclaré lors d’un entretien téléphonique avec l’Associated Press.

L’enquête de la police a été lancée en août après qu’Epstein, le financier disgracié qui avait une résidence à Paris, ait pris la vie en attendant le procès des États-Unis pour des accusations de trafic sexuel. Un des accusateurs d’Epstein, Virginia Roberts Giuffre, a allégué que Brunel avait recruté des femmes, certaines mineures, pour des relations sexuelles avec Epstein et d’autres personnes, les attirant avec des promesses de travail de mannequin.

L’avocate de Brunel, Corinne Dreyfus-Schmidt, n’a pas répondu à une demande de commentaires envoyée par courrier électronique. Elle a précédemment déclaré que son client «conteste fermement les accusations dans la presse» et qu’il est prêt à parler avec les enquêteurs. Il n’a pas encore été interrogé.

Jusqu’à présent, la police française a interrogé huit victimes présumées de viol et d’autres sévices, ainsi que quatre autres personnes qui se disent témoins. D’autres auditions sont prévues, indique le parquet de Paris, qui supervise l’enquête.

“Des enquêtes sont menées chaque jour dans le cadre de cette enquête”, a indiqué le parquet dans un communiqué à AP.

L’avocate Anne-Claire Le Jeune, qui représente Huisman et deux autres femmes qui ont également déclaré qu’elles avaient été violées ou harcelées sexuellement par Brunel, a déclaré qu’elle avait d’abord été impressionnée par la diligence des enquêteurs de police qui ont passé des heures à documenter soigneusement leurs allégations. Mais Le Jeune a déclaré qu’elle pensait maintenant que la police n’avait pas reçu tous les outils dont elle avait besoin pour progresser.

“Avec le temps, je me rends compte que les moyens ne sont vraiment pas déployés”, a déclaré Le Jeune. «Il y a un blocage. Il y a quelque chose de dysfonctionnel. “

Elle a ajouté qu’elle n’était initialement pas au courant de l’appel de la police pour les témoins «parce que je n’ai pas de compte Twitter».

“Si c’est le cas pour moi, il doit en être de même pour les autres”, a-t-elle déclaré. “Il n’atteint pas assez de gens.”

Courtney Powell Soerensen, un ancien mannequin qui allègue que Brunel a cherché à la forcer à avoir des relations sexuelles et l’a agressée en 1988, alors qu’elle avait 19 ans et a commencé une carrière à Paris, a déclaré que l’appel de la police ne s’était pas révélé sur ses relations sociales. les médias. Elle vit à Livermore, en Californie.

“Absurde. Absolument absurde. Ils doivent passer les appels en Europe de l’Est et en Amérique du Sud, des endroits défavorisés, car c’est là qu’ils tiraient les filles », a-t-elle déclaré.

Elle s’est exprimée pour la première fois contre Brunel il y a des décennies, déclarant lors d’une enquête de «60 minutes» en 1988 que l’agent dirigeait un «marché de la viande. Vous êtes là pour que quelqu’un veuille vous ramener à la maison. »

S’adressant cette semaine à AP, elle a déclaré que de telles affirmations ont été ignorées à l’époque et sont à nouveau «balayées sous le tapis» maintenant.

La police a cherché à faire connaître la recherche de témoins à l’échelle internationale en s’adressant à un groupe non gouvernemental, ECPAT, qui lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants. ECPAT dit avoir traduit l’appel de la police en anglais, russe, espagnol et portugais et l’a partagé en interne avec les membres de son réseau mondial, en leur demandant de relayer ensuite l’appel à témoins.

Un groupe français, Innocence en danger, qui avait initialement pris l’initiative d’encourager les témoins à se manifester, a déclaré que l’enquête semblait au point mort.

«Je suis sûr qu’il y a des tonnes de gens qui savent des choses et qui ont vu des choses. Pourquoi ne se manifestent-ils pas? » a déclaré Homayra Sellier, qui dirige le groupe. «Je suis absolument frustré. Je ne suis pas le seul.”