Une famille forcée de dormir à l’extérieur de l’aéroport dans des températures glaciales

Ben Denton dit que lui et sa famille ont passé 13 heures à l’aéroport de Chambéry, dans les Alpes françaises, samedi (Photo: Ben Denton / Facebook)

Une famille avec de jeunes enfants a été forcée de dormir à l’extérieur d’un aéroport dans le froid glacial, après que leurs vols vers la maison aient été retardés par le mauvais temps.

Ben Denton et ses enfants espéraient rentrer à l’aéroport de Manchester après des vacances de ski dans les Alpes, lorsqu’ils ont été forcés de passer 13 heures à l’aéroport de Chambéry, en France, samedi.

Ben, de Whitford, Clwyd, dit que sept heures ont été passées à l’extérieur du minuscule bâtiment de l’aéroport, alors que les températures chutaient à -2 ° C.

M. Denton a partagé des photos choquantes de ses enfants allongés sur un lit de fortune, faits de sacs d’équipement de ski, tout en étant couvert par une couverture de fourrure de 60 £ qu’il a été contraint d’acheter.

Quelques heures plus tard, la famille a finalement été invitée à se rendre dans une salle de sport où la Croix-Rouge a fourni des lits de camp, des couvertures et de la nourriture à des centaines de passagers bloqués.

Samedi, Ben s’est plaint à Crystal Ski Holidays, qui appartient à TUI, sur Facebook en écrivant: «Nous avons donc été à l’aéroport de Chambéry pendant 13 heures, notre combat a été annulé.

M. Denton a partagé des photographies choquantes de ses enfants allongés sur un lit de fortune (Photo: Ben Denton / Facebook)

«Rester dehors pendant sept heures.»

Faisant référence à l’un de ses enfants, il a ajouté: «Arabella sanglante gel!

«Personne n’a la moindre idée de ce qui se passe, où nous restons. Le personnel ressemble à des lapins dans les phares et la moitié d’entre eux ont disparu. »

Plus tard, la famille a été informée qu’elle irait dans un hébergement d’urgence dans une salle de sport.

Ben dit qu’il a été choqué par la façon dont sa famille a été traitée (Photo: Ben Denton / Facebook)

Ben a écrit: “Alors maintenant, nous allons tous dans une salle d’urgence de gym pourquoi les f *** ne me l’ont pas dit à 13h00 pour que nous puissions prendre un taxi nous-mêmes et aller dans un hôtel décent.”

La famille a ensuite été transférée dans un centre de conférence à Grenoble où M. Denton a filmé le chauffeur en utilisant son téléphone pour envoyer des SMS pendant qu’il conduisait.

Ils sont rentrés chez eux hier lorsque Ben a mis à jour son message en écrivant: «Ce fut une expérience terrible et ils disent que c’était mauvais à cause du brouillard mais les avions atterrissaient toute la journée.»

Des dizaines d’autres clients bloqués sont également allés sur Facebook pour se plaindre de la situation.

On a finalement dit à la famille d’aller dans une salle de sport où la Croix-Rouge a fourni des lits de camp (Photo: Ben Denton / Facebook)

Samedi soir, Howard Perks a écrit: «Nous sommes ici depuis 16 heures.

«Le terminal est gelé, beaucoup sont à l’extérieur où il fait très froid, maintenant les femmes pleurent pour réconforter les jeunes enfants.

“Il n’y a pas eu de nourriture chaude pendant des heures, on nous dit qu’il y aura des chambres d’hôtel disponibles, mais certains seront informés qu’ils seront emmenés au camp dans une salle de sport.”

Ben Denton et ses enfants espéraient retourner à l’aéroport de Manchester après des vacances de ski dans les Alpes ,: Ben Denton / Facebook

Un porte-parole de TUI UK a déclaré: «Nous pouvons confirmer qu’un certain nombre de clients ont été touchés par des conditions météorologiques défavorables et changeantes à Chambéry le samedi 4 janvier.

«La sécurité de nos clients et de notre équipage est toujours notre priorité absolue et nos équipes ont travaillé dur pour amener tout le monde à destination le plus rapidement possible.

«Les clients ont reçu de la nourriture et des boissons et ont été pris en charge par nos représentants de ski Crystal.

“Nous sommes désolés pour les désagréments occasionnés et nous remercions nos clients pour leur coopération et leur patience.”