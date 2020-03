Une femme mise au sol par la police pour avoir enfreint l’isolement à Paris

Un véhicule de police est stationné devant le marché de Barbes alors que les gens arrivent pour faire leurs courses le 18 mars (Photo: .)

Une vidéo de Paris montre une femme en train de se débattre pour avoir enfreint les règles de verrouillage.

Des images publiées sur Twitter par Amar Taoualit affirment que la femme ne disposait pas de la bonne documentation pour être rendue publique.

Yasser Louati, militant pour les libertés civiles et les droits de l’homme, a commenté: «Pas de rupture avec le racisme, même pendant la crise des coronavirus. Regardez avec dégoût une femme noire jetée à terre, menottée par la police française pour ne pas avoir eu son document pour quitter sa maison.

“Pendant ce temps, les Parisiens blancs peuvent courir autour de la ville, sans être contrôlés par cette même police.”

Pas de rupture avec le racisme, même pendant la crise du #coronavirus. Regardez avec dégoût une femme noire jetée à terre, menottée par la police française pour ne pas avoir son attestation de sortie de chez elle. Pendant ce temps, les parisiens blancs peuvent courir autour de la ville, sans contrôle par cette même police. https://t.co/baNW6zAG22

– Yasser Louati (@yasserlouati) 18 mars 2020

Quelque 100 000 policiers se sont déplacés dans toute la France pour imposer le verrouillage, les personnes autorisées à sortir de chez elles uniquement pour faire l’épicerie, aller travailler, faire de l’exercice seul ou consulter un médecin. Cette mesure a provoqué un exode massif de Paris vers la campagne.

Quiconque s’aventure à l’extérieur doit être en possession d’un document justifiant son déplacement, sous peine de payer une amende.

Le ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner, a déclaré qu’au cours des dernières 24 heures, des dizaines de milliers de contrôles de police avaient été effectués et plus de 4 000 sanctions infligées.

Il a déclaré à la radio d’Europe 1: “Nous n’avons qu’un seul objectif, celui de gagner la guerre contre COVID-19.”

De la côte ouest de l’Atlantique à la Côte d’Azur, la police a utilisé des haut-parleurs pour nettoyer les plages alors que la première semaine de soleil chaud attirait les gens à l’extérieur.

Castaner a déclaré: ce n’est pas héroïque de bafouer les règles, c’est idiot. »

Patrouille de la police française sur la place du Trocadéro près de la tour Eiffel (Photo: .)

Personnes vues parler ensemble depuis leur balcon à Paris (Photo: Nurphoto / PA)

Le pays va prolonger un verrouillage de deux semaines si la menace de coronavirus persiste, a annoncé aujourd’hui le gouvernement.

Aujourd’hui, Macron et son gouvernement subissaient d’intenses pressions de la part des médecins, de la police et du public en raison d’une pénurie de masques faciaux, de gants et d’autres équipements de protection.

Un syndicat de la police nationale a exhorté les policiers à refuser les tâches qui les rapprochent du public en raison d’une pénurie de masques.

Selon MailOnline, Benoît Barret, secrétaire national du syndicat de la police de l’Alliance, a déclaré: «La position de l’Alliance est claire – si les collègues ne sont pas en sécurité, ils exerceront leur droit de retrait.

«Derrière chaque policier, il y a un père, une mère, un frère – vous avez le droit d’être policier et non de devenir épandeur.

