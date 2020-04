Une note du ministère français met en garde contre l’effondrement des gouvernements africains

Une note diplomatique française divulguée a affirmé que des épidémies de coronavirus chinois en Afrique pourraient entraîner l’effondrement des régimes dans divers pays du continent.

Actuellement, les cas de coronavirus en Afrique restent faibles par rapport à l’Europe, l’Amérique du Nord et l’Asie, mais les experts prédisent qu’une épidémie sévère de la maladie pourrait avoir des effets catastrophiques.

La note diplomatique du ministère français des Affaires étrangères, obtenue par l’agence de presse Agence Ecofin, précise que certains Etats africains disposent de systèmes de santé qui seraient «saturés automatiquement».

La note poursuit en indiquant que les dirigeants africains âgés sont gravement menacés et s’ils sont infectés, cela pourrait conduire à une grave instabilité politique dans les pays dirigés par des hommes politiques forts.

Le ministère français indique que quatre groupes peuvent aider à calmer la panique potentielle du public et à stabiliser la région en cas d’épidémie de masse.

Le premier groupe mentionné est celui des chefs religieux, puis des membres des diasporas européennes, suivis des célébrités et artistes populaires et enfin des «entrepreneurs économiques et hommes d’affaires néolibéraux».

«Riches et mondialisés, ils se positionnent comme les philanthropes du continent: ils peuvent jouer un rôle s’ils décident d’engager leurs moyens ou d’être un intermédiaire entre le système de gouvernance et l’Afrique, mais en tout cas, ils marqueront l’échec de l’État, », Dit la note.

La panique de masse et l’effondrement gouvernemental pourraient également conduire à un flux massif de migrants susceptibles de se diriger vers l’Ouest.

Au cours des années précédentes, de nombreux politiciens de premier plan ont prédit que l’Europe pourrait voir des millions de migrants africains arriver dans les années à venir, dont l’ancien président du Parlement européen Antonio Tajani en 2017.

“Si le problème de l’Afrique n’est pas abordé – sécheresse, malnutrition – nous aurons des millions et des millions d’Africains qui pousseront (pour entrer en Europe) et les barrages et les murs ne seront pas suffisants (pour les retenir)”, a déclaré Tajani.

D’autres, comme l’ancien président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, ont salué l’idée de millions de nouveaux migrants africains, affirmant que les États membres de l’UE «doivent fournir [Africans] qui veulent venir et peuvent venir, et dont la situation leur permet de venir, avec des voies légales pour se rendre en Europe. »

