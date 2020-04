Une organisation séparatiste au Yémen proclame un régime d’autonomie dans le sud de l’État

Dimanche 26 avril, le Conseil de transition du Sud (STC) séparatiste du Yémen a proclamé qu’il instaurerait un régime d’autonomie dans les régions sous leur pouvoir.

Cependant, le gouvernement soutenu par l’Arabie saoudite indique que cela entraînerait des «conséquences catastrophiques».

Cette action menace de regagner la confrontation entre alliés nominaux dans la guerre multiforme du Yémen alors que les Nations Unies tentent d’établir une trêve permanente pour lutter contre la pandémie de coronavirus dans un pays affaibli par la faim et la maladie.

Comme le rapporte ., le déploiement des forces armées du STC à Aden, le siège intérimaire du gouvernement internationalement reconnu soutenu par la coalition militaire dirigée par l’Arabie saoudite qui comprend le STC, a été enregistré.

Dans un communiqué, le STC a annoncé des règles d’urgence à Aden et dans tous les gouvernorats du sud.

L’année dernière, le STC, qui est soutenu par le principal partenaire de la coalition de Riyad, les Émirats arabes unis, a dénoncé le gouvernement d’Abd-Rabbu Mansour Hadi et s’est emparé d’Aden, la violence s’étendant à d’autres régions du sud.

L’Arabie saoudite a négocié un accord en novembre entre eux pour former un gouvernement plus inclusif et placer toutes les forces sous le contrôle de l’État, mais le nouveau cabinet n’a pas été formé.

“L’annonce par le soi-disant conseil de transition de son intention de créer une administration du Sud est une reprise de son insurrection armée … et une annonce de son rejet et de son retrait complet de l’accord de Riyad”, – a déclaré le ministre des Affaires étrangères du Yémen, Mohammed Al-Hadhrami. dans une déclaration du ministère sur Twitter.

Le STC “supportera seul les conséquences dangereuses et catastrophiques d’une telle annonce”, selon le communiqué.

WSJ: la déclaration conjointe Trump-Poutine inquiète Washington