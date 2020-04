Une pandémie vous fait apprendre une leçon

Ceux qui ont récemment décidé de ne pas se faire remarquer, dans le contexte de l’épidémie de coronavirus, deviennent de vrais héros.

Les sociologues Jerome Furke et Chloé Moren en ont parlé dans une publication pour l’édition française «Le Figaro».

Les caissiers et chauffeurs ordinaires, les livraisons et les ramasseurs d’ordures et les infirmières étaient au premier plan au moment de la crise, notent les auteurs, soulignant le lien de ces «rouages ​​invisibles et souvent méprisés du système» avec les participants au mouvement de protestation «les gilets jaunes». “. Ce sont les travailleurs ordinaires qui sont devenus les symboles des manifestations – le camionneur Eric Drouet, l’infirmière auxiliaire Ingrid Levavaser et le chauffeur-mécanicien Maxim Nicole.

Dans le même temps, les sociologues soulignent qu’aujourd’hui, le nombre de travailleurs «en première ligne» est environ le double du nombre de participants aux manifestations, et une sorte de vengeance sociale est apparue dans cette révolution hiérarchique.

“Il reste à croire que ce ne sera pas 15 minutes de gloire, et les entreprises tireront une leçon de l’état actuel des choses en matière de dialogue public sur les rémunérations, symboliques et financières”, – indique l’article.

Si cela ne se produit pas, préviennent les experts, alors l’humeur de protestation engloutira à nouveau le public au moment le plus inopportun pour le pays, et les gens présenteront des exigences générales.

Des charniers apparaissent à New York – l’État a contourné l’épidémie dans tous les pays du monde