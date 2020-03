[VIDEOS] Les femmes latines en France qui sont un exemple de persévérance

Ce 8 mars est célébré la journée des droits des femmes et nous avons interviewé ces femmes latines qui, avec effort, persévérance et optimisme, ont fait leur chemin en France. De l’activisme, de la mode, de l’art ou des affaires, ils n’ont qu’un seul slogan: travailler dur car il reste encore beaucoup à faire.

Ces derniers mois, le visage de Giovanna Rincon Il est apparu plusieurs fois dans la presse française. La raison n’était pas du tout heureuse mais bien au contraire, elle a dû dénoncer l’inaction et le manque de justice face au meurtre de deux travailleuses du sexe trans dans la forêt de Boulogne. Giovanna ne se lasse pas de dénoncer cette dure réalité que malgré la conquête des droits des femmes, elle continue d’avoir des minorités LGBT comme cible d’attaques.

Dans une interview à RFI, Giovanna raconte que sa vie a pris un tour complet lorsque Il y a 30 ans, il a été diagnostiqué séropositif dans un centre de la Croix-Rouge à Bogotá. Le médecin lui a dit que il n’avait que trois ans à vivre et que la meilleure chose à faire était de se taire et de s’éloigner de tout le monde. Même celui qui était son meilleur ami dans cette époque là lui tourna le dos. Dans une note manuscrite, il a dit qu’il valait mieux qu’ils cessent de se voir, qu’il préférait ne prendre aucun risque. Ce moment a marqué un avant et un après dans sa vie, car il s’est rendu compte que La sérophobie peut même corroder des relations que l’on croyait plus fortes.

Il y a 10 ans, Acceptées Transgenres a commencé, une association dédiée à soutien médical et psychologique aux femmes et aux minorités LGBTI. L’histoire a commencé dans sa chambre de 9 mètres où elle a pratiqué le travail du sexe; Aujourd’hui, grâce au soutien de Sidaction, ils ont réussi à changer ce local en un des 130 mètres où ils accueillent quotidiennement des dizaines de personnes. Voici l’histoire qu’il nous a racontée:

Pauchi Sasaki: “Quand vous n’êtes pas dans une situation équitable, vous devez parler plus fort”

C’est probablement l’un des artistes péruviens les plus reconnus dans le monde. Il a commencé son histoire avec le violon mais depuis lors, il a expérimenté avec de nombreux instruments venir à créer des sons via des processus numériques ou analogiques avec microphones ou capteurs. Elle dit qu’elle a vraiment décidé de se consacrer à la musique après avoir terminé sa carrière de journaliste, elle a réalisé que couvrir l’actualité dans son pays ressemblait plus à un feuilleton et ne le remplissait pas. Il a décidé de tout laisser tomber et de se tourner vers la musique.

Pauchi Sasaki et sa première robe de Président, une robe avec plus d’une centaine de haut-parleurs et capteurs © Juan Pablo Aragón

En 2016, Pauchi Sasaki a été choisi par le compositeur américain Philip Glass pour être son protégé pendant un an, au sein du programme Mentor et Protégé Arts de la société Rólex. Avant cela, elle avait déjà créé sa première robe de haut-parleur pour la flûtiste Claire Chase. Aujourd’hui, elle est à Paris, avec une bourse de l’Université de Columbia, l’Institut des idées et de l’imagination, expérimentant avec des haut-parleurs, des microphones et des capteurs pour donner naissance à sa troisième robe de haut-parleur pour la danseuse sud-africaine Londiwe Khoza, son partenaire. dans son projet artistique actuel.

Voici son histoire:

Mónica Bonnet, créatrice du FAM Store

Monica a dû faire face à un réalité connue pour ces femmes qui commencent leur vie familiale en dehors de leur pays d’origine. Quand vos deux les enfants étaient assez vieux pour aller à l’école, elle a dû faire face à la difficile processus de retour dans le monde du travail dans un pays étranger, sans contacts et sans grande idée du fonctionnement des choses. C’était là quand a décidé de lancer Fam Store, une plateforme en ligne où les femmes créatrices de vêtements, de bijoux et plus peuvent exposer leurs créations. Tous les trois mois, ils organisent également des ateliers éphémères dans le centre de Paris où ces femmes créatrices peuvent exposer et vendre leur travail.

Sa devise est “Unis, nous sommes plus forts”, voici son histoire:

