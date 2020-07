Visite du Représentant spécial des États-Unis pour la Corée du Nord à Séoul et Tokyo

Le représentant spécial des États-Unis pour la Corée du Nord et le premier vice-secrétaire d’État Stephen Bigan se rendront à Séoul et à Tokyo du 7 au 10 juillet, a annoncé lundi le département d’État américain.

«Stephen Bigan se rendra à Séoul et à Tokyo du 7 au 10 juillet, où il rencontrera des représentants de la Corée du Sud et du Japon pour poursuivre une coopération conjointe étroite sur un certain nombre de questions bilatérales et mondiales, ainsi que pour renforcer encore la coordination sur la question. de la dénucléarisation finale, entièrement vérifiée de la RPDC », – dit le message.

Il s’agit de la première visite de Bigan en Corée du Sud en six mois. Les relations intercoréennes devraient être au centre de l’ordre du jour, en particulier la récente explosion par la Corée du Nord du bureau de coordination sud-coréen situé du côté nord près de la zone démilitarisée de la ville de Kaesong.

Les relations entre Séoul et Pyongyang se sont intensifiées en raison des stocks incessants en Corée du Sud de certaines organisations qui, avec l’aide de cylindres en polyéthylène à air chauffé, envoient des dépliants de campagne sur le territoire de la RPDC. En Corée du Nord, ils ont demandé à plusieurs reprises que ces actions soient arrêtées conformément à la déclaration conjointe des dirigeants du Sud et du Nord de 2018 sur la renonciation à l’hostilité les uns contre les autres. Mais les militants ont continué d’envoyer des tracts, et Pyongyang a déclaré que «sa patience est terminée».

