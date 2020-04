Zinedine Zidane fait don de matériel médical à l’hôpital algérien

Rédaction AN / EC

Zinedine Zidane, entraîneur du Real Madrid, a fait un don de matériel médical pour aider à lutter contre le coronavirus dans la ville algérienne de Bejaia. L’Algérie est le pays d’origine des parents de l’entraîneur français et est l’un des pays africains qui a enregistré le plus de cas de Covid-19 à ce jour avec 1700 personnes infectées et plus de 200 décédées. Le don se compose de matériel de réanimation, de respirateurs et de moniteurs, ainsi que de fournitures médicales pour l’hôpital de la Wilaya à Bejaia.

